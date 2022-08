Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Denkend aan Holland-kijkers genieten van het Zeeuwse avontuur van André en Janny

Hotsternokke! Wat is Zeeland toch een mooie provincie. Dat komen ook André van Duin en Janny van der Heijden te weten in een nieuwe aflevering van Denkend aan Holland. Vanuit Middelburg, de hoofdstad van de provincie, reizen de twee af naar de haven van Yerseke.

De eerste aflevering van Denkend aan Holland viel vorige week al goed in de smaak bij tv-kijkend Nederland: de aflevering werd zo’n 1,4 miljoen keer bekeken. De tweede aflevering in Zeeland deed het iets minder, maar had nog steeds een mooie 1,2 miljoen kijkers.

Eten, eten en eten in Denkend aan Holland

Bij Zeeland hoort eten: chocolade, Zeeuws bier, bruin fruit en… babbelaars! Van der Heijden en Van Duin beginnen de dag met een chocoladeproeverij in een schattig en authentiek chocoladewinkeltje in Middelburg. Hier proeven zij allerlei verschillende Zeeuwse chocolaatjes, mét een blinddoek op. „Ik heb nog nooit met jou met een blinddoek gespeeld”, grapt Van der Heijden. Het duo proeft allerlei verschillende smaken chocolade, zo ook een ‘bolus’-chocolaatje. Als klap op de vuurpijl krijgen zij zes chocoladelolly’s met een foto van de twee erop. „Nou, wat lief!”



Hahaha, die blinddoek!!! André van Duin is onbetaalbaar grappig. #denkendaanholland Heerlijk programma 🥰 — Bothilde Buma (@BothildeBuma) August 11, 2022

Na het chocolade-avontuur gaat het Denkend aan Holland-duo verder naar de ‘koningin van de babbelaars’: Margot. Op de boot van Van der Heijden en Van Duin vertelt Margot alles over het snoepje: waar het vandaan komt, hoe het gemaakt wordt en misschien wel het belangrijkst, waarom het nu een babbelaar heet. „Mensen kregen in het eerste kopje koffie een schep suiker, maar suiker was aardig duur vroeger, dus in het tweede kopje koffie kregen zij dan een babbelaar. Omdat een babbelaar langzamer smelt dan een schep suiker, bleven mensen langer zitten en nog even doorbabbelen”, legt Margot uit. Aha, dus behalve een lekker snoepje, is het ook een truc om mensen langer te laten blijven.



ZEEUWSE ROOMBOTERBABBELAARS 😍😍 Ooh zo lekker!!! #denkendaanholland — 𝔼𝕝𝕫𝕒 (@xxElzaaax) August 11, 2022

Na deze belangrijke levensles sluiten Van der Heijden en Van Duin hun dag vol eten af met een Zeeuws biertje en een schaaltje fruit, om de volgende dag fris en fruitig te kunnen beginnen.

De Big Five

De volgende dag vaart het duo over het Veerse meer, om op zoek te gaan naar de big five van Zeeland: flamingo’s, damherten, zeearenden, zeehonden en bruinvissen. Zoals gewoonlijk in Denkend aan Holland, gaat de zoektocht gepaard met een paar hilarische uitspraken. Vanuit het bootje spot Van der Heijden damherten. „Wacht, wacht, wacht! Kijk, daar!”, roept ze enthousiast terwijl ze door haar verrekijker naar de kant kijkt. „Janny, dat zijn doperwten”, zucht Van Duin. „Nee André, het zijn DAMherten.”

Heel veel andere spannende dieren kan het duo helaas niet vinden. Wel biedt dat de twee tijd om een beetje te leren over het Zeeuwse dialect, zoals de uitdrukking: Oe moe me noe…. Oftewel: Wat moeten we nu doen?



Een flamenco? Is dat niet gewoon een ooievaar met hoge bloeddruk? Geniaal😂

#denkendaanholland — Marina Nattekaas (@MarinaNattekaas) August 11, 2022



Oesters eten! Dat is wat Van Duin en Van der Heijden nog écht moeten doen voordat hun Zeeuwse avontuur ten einde komt. In Yerseke laat de achtvoudig kampioen oestersteken zien hoe je ze opent en eet. Het eten van de oesters blijkt voor Van Duin niet de makkelijkst opgave te zijn.. „Lekkere hé?”, vraagt Van der Heijden lachend, terwijl Van Duin met moeite de oester weg probeert te krijgen. „Jawel”, verzucht hij. „Ik heb veel geleerd, maar ik ga dit nooit meer doen.”



Hij klimt terug hahaha #DenkendAanHolland — greetsz (@groensss) August 11, 2022



André heeft liever een bitterbal denk ik #DenkendAanHolland — 🌸Mireille 👩🏽‍🦱💙 (@Mir6776) August 11, 2022

De twee sluiten hun Zeeuwse avontuur af met een wit wijntje in de haven. Volgende week staan Amsterdam en Volendam op de agenda.

Denkend aan Holland gemist? Je kunt de aflevering van gisteren terugkijken via NPO start.