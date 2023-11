Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers vol lof over Sinterklaasjournaal waarin Heel Holland Bakt-trio voor problemen zorgt

Hij komt, hij komt, Sinterklaas is bijna in ons land. En dat betekent natuurlijk dat ook het SInterklaasjournaal weer begint. Gisteravond was de eerste aflevering van dit jaar op televisie, waarin onder anderen André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven hun opwachting maakten.

Kijkers zijn vol lof over het begin van het nieuwe seizoen van het Sinterklaasjournaal, dat de komende weken elke dag om 18.00 uur op Zapp te zien is. „We hebben twee pubers in huis, maar het Sinterklaasjournaal is nog steeds geweldig.”

Natuurlijk kan een Sinterklaasjournaal niet beginnen zonder problemen. Zo kan het ‘Pietenhuis’ dit jaar niet gebruikt worden, zo bleek in de eerste aflevering. Tot overmaat van ramp lijkt er geen plek te zijn voor de stoomboot van Sinterklaas om in Gorinchem aan te meren en is bovendien op de boot van Sinterklaas paniek uitgebroken. De pieten zijn het Grote Boek van Sinterklaas vergeten!

Heel Holland Bakt-tintje in het Sinterklaasjournaal

Wie gisteren naar de aflevering keek, zal hebben moeten lachen om een toeterende Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven uit kijkcijferhit Heel Holland Bakt. Terwijl Jeroen, de verslaggever van Sinterklaasjournaal, tekeningen van kinderen alvast in het Pietenhuis wilde neerleggen, kwamen Janny en Robèrt al toeterend vertellen dat ze precies op die plek bezig waren met opnames. Het Pietenhuis? Dat moest wel ergens anders zijn, zeiden ze.

„Je bent hier echt verkeerd hoor. Wij maken hier een heel ander programma, dat heeft niks met Sinterklaas te maken. Tenzij we lekkere Sinterklaashapjes maken, de bakkers wachten!”, zeiden Janny en Robèrt.

De twee zijn even daarvoor in de tuin van het ‘Pietenhuis’, bij het publiek ook bekend als Paleis Soestdijk, afgekomen op verslaggever Jeroen, die daar rondstruinde. Ze vertelden hem dat hij toch echt op de verkeerde plek stond. „Ja, want anders stond er toch geen tent in de tuin!”, riep Janny. „Volgens mij heeft Sinterklaas een heel ander huis uitgezocht.”

Oh jee, als dat maar goed gaat…

Ook André van Duin maakt opwachting in Sinterklaasjournaal

Daarna komt die andere ster van Heel Holland Bakt in beeld: André van Duin. Hij zadelt verslaggever Jeroen met nog een probleem op. André overhandigt de vlag van Sinterklaas die er nog op zolder lag. „Zou je die in het Pietenhuis willen ophangen?”, zegt hij, die zich daarna snel wegmaakt in de richting van de bekende Heel Holland Bakt-tent.



André, Janny en Robèrt waren niet de enige BN’ers die te zien waren gisteren. Diederik Gommers kwam even langs om uit te leggen waarom de naam Gorinchem wordt uitgesproken als ‘Gorkum’. De viroloog is geboren in de stad waar de Sint dit jaar van plan is aan te komen.

Cabaretier Peter Heerschop speelde de kapitein van de stroomboot (ja, met stroom), een van de belangrijke toeristische attracties van Gorinchem. De stad bezit een van de weinige nog varende stroomboten in Nederland. Dit levert nog een probleem op voor de Sint. Omdat de stroomboot in de haven ligt, kan de stoomboot zaterdag niet aanmeren.

Kinderen maken zich zorgen over Sinterklaas en pieten

Het afgelopen jaar verliep de intocht ook niet vlekkeloos. In de dagen voor de aankomst van de Sint was te zien hoe de stoomboot zonk. Dat de problemen uit het Sinterklaasjournaal kinderen bezighoudt, bleek toen wel.

Jonge kijkers die naar het Sinterklaasjournaal hadden gekeken, waren dusdanig ongerust dat ze met regelmaat De Kindertelefoon of de Alles Oké? Supportlijn belden. Kinderen maakten zich zorgen over de pakjes en of de pieten wel goed konden zwemmen.

‘Ik ben 25 jaar en zit nog steeds van: ‘Oh nee! Niet het boek!”

Het laat zien hoe betrokken kijkers zijn bij het programma. Op X zijn ze lovend over de eerste aflevering. „Een lichtpuntje in deze moeilijke tijd”, zegt iemand. „Serieus, ik ben 25 jaar oud en ik zit nog steeds van: ‘Nee, niet het boek!’ Knap hoe ze dat voor elkaar krijgen.”



Serieus? Ik ben 25 jaar en ik zit gewoon van nee niet het boek!? Knap hoe ze dat voor elkaar krijgen #sinterklaasjournaal — Daniëlle the Greatest (@ppdaniellepp) November 13, 2023



#sinterklaasjournaal Twee en een halve week even een lichtpuntje in deze moeilijke tijd! — TeaTree (@MeneerTBoom) November 14, 2023



We hebben 2 pubers in huis, maar het #Sinterklaasjournaal is nog steeds geweldig. — Hansepansekevertje. (@MrBacardi78) November 13, 2023



Hier 1 boos, omdat het om 18.00 was en ik niets had gezegd. We kijken nu terug. — Chantal (@iemandhier) November 13, 2023



Het Sinterklaasjournaal, zoals altijd gepresenteerd door Dieuwertje Blok, al was dat nog even de vraag, is te zien tot en met pakjesavond. Op zaterdag 18 november is de landelijke intocht in Gorinchem. Die wordt ook door de NTR uitgezonden.

Het Sinterklaasjournaal is voorzien van gebarentolk en audiodescriptie, zodat het ook te volgen is voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden. Bekijk hier de eerste aflevering.

