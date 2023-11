Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

TikTokker maakt remix van Sinterklaasjournaal-intro en gaat viraal

Op TikTok gaat een remix van het Sinterklaasjournaal-intro viraal. De video is binnen een mum van tijd al bijna een miljoen keer bekeken.

Jack Shore, die op TikTok razend populair is door zijn video’s over Nederland, maakte de remix van het Sinterklaasjournaal-intro. „What the heck is Sinterklaasjournaal?”, begint hij zijn TikTok-video. Hij zegt dat hij ontzettend veel verzoeken van zijn volgers kreeg om het intro van het ontzettend goed bekeken programma (de eerste aflevering haalde gisteren 1,9 miljoen kijkers) te remixen.

Dat doet de TikTokker, met ruim een half miljoen volgers, wel vaker. Zo remixte hij eerder de jingles uit reclames van onder andere Kruidvat, Unox en HEMA. En Jack is de beroerdste niet, dus deze nieuwe uitdaging gaat de TikTokker graag aan.

‘Mensen hebben gesmeekt dat ik dit zou remixen’

„Mensen hebben echt gesmeekt dat ik dit liedje zou remixen”, zegt hij, terwijl hij het deuntje opzoekt. Hij snapt in eerste instantie geen pepernoot van waar hij naar luistert, maar hij heeft wel al een idee hoe hij zijn remix maakt. „Boem, boem, boem”, hij ziet het helemaal voor zich.

Dan komt de bass die hij met zijn piano bespeelt en voegt nog wat geplingel toe aan het geluid. Dan is zijn remix klaar, zet hij zijn zonnebril op en de speakers aan. „Het Sinterklaasjournaal met Dieuwertje Blok”, zingt Jack in gebrekkig Nederlands mee, terwijl hij helemaal in zijn nieuwe nummer opgaat.

Nederlanders zijn dol op Sinterklaasjournaal-remix: ‘Te geweldig!’

Ook zijn volgers zijn helemaal weg van het nieuwe lied van de 22-jarige Israëliër die in Amsterdam woont. „Dit is echt een goede vibe”, zegt iemand. Een ander: „Dit is te geweldig!”

„Je pingel-pingel-geluid klinkt net als: Zie de maan schijnt door de bomen“, reageert een volger enthousiast. Waarop Jack reageert: „Haha, wat bedoel je?” Hij heeft oprecht geen idee wat hij in een nieuw jasje heeft gestoken.

Eerste aflevering Sinterklaasjournaal behaalt kijkcijferrecord

Gisteravond was de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal weer op televisie, waar 1,9 miljoen mensen op afstemden. In de aflevering maakten onder anderen André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven hun opwachting.

Kijkers zijn vol lof over het begin van het nieuwe seizoen, dat bol stond van de problemen voor Sint en de pieten. Zo kan het ‘Pietenhuis’ dit jaar niet gebruikt worden, lijkt er geen plek te zijn voor de stoomboot van Sinterklaas in Gorinchem en zijn de pieten zijn het Grote Boek van Sinterklaas vergeten.

De komende weken is elke dag om 18.00 uur op Zapp te zien hoe die problemen worden opgelost.

