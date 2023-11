Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1 heeft studio vol boeren: ‘Moet ik linksaf, rechtsaf? Zeg maar wat ik moet doen’

Bij Op1 gisteravond geen gemend publiek, maar een studio vol boeren. Welk perspectief hebben zij na de verkiezingen, wilden ze van Caroline van der Plas (BBB) en Mirjam Bikker (CU) weten. Die gingen met elkaar in debat en rolden verbaal met elkaar over tafel.

Het had even wat weg van de grootschalige boerenprotesten die Nederland twee zomers in zijn greep hielden. De studio van Op1 zat vol met boeren. Maar nu op uitnodiging van Op1, om met Van der Plas en Bikker in gesprek te gaan over het landbouwbeleid na de verkiezingen.

Boeren bij Op1

Voor de boeren in de zaal is de tijd van wachten op concrete stappen voorbij, zeiden ze tegen de twee lijsttrekkers. „Zes jaar lang zijn we al aan het modderen”, zegt één van de boeren in de zaal. „Ik wil vooruit, ik wil best wat doen. Moet ik linksaf, rechtsaf, zeg maar wat ik moet doen. We gaan ervoor. En nu blijven we maar in stikstofmodelletjes hangen en we komen eigenlijk niks verder.”

Volgens Bikker is er inderdaad te veel gefocust op de ‘Haagse tekentafel’. „Ik weet nog goed dat dat kaartje uitkwam, dat er alleen maar meer verwijdering is gekomen. Ook juist vanuit het ministerie ten opzichte van de boeren.”

Impasse doorbreken

Dat haar partij drie ministers mocht leveren die voor een doorbraak moesten zorgen in de impasse, maar dat dat niet lukte, laat volgens haar vooral zien hoe ingewikkeld het probleem is.

De oplossing ligt volgens haar in het samen doen, zei ze. Een van de aanwezige boeren benadrukte hoe ze met innovaties de stikstofuitstoot naar beneden bracht. „We zitten onder de grens van de overheid, maar we lopen vast. Er is geen erkenning voor.”

Volgens Van der Plas is dat kenmerkend voor het hele stikstofprobleem, zei ze bij Op1. „Het kan hartstikke goed werken op bedrijfsniveau en het meten-is-weten-model, maar het moet juridisch geborgd zijn. Anders houdt het geen stand bij de rechter. Dat zie ik meer op boerderijen die met hele innovatieve systemen werken. Dat lukt dan gewoon niet.”

Erkenning

„Dit laat de innovatie zien die heel veel boeren willen”, begon Bikker in Op1, maar haar zin kon ze niet afmaken. Van der Plas zette daarop de aanval in: „Sorry mevrouw Bikker, maar aan deze woorden hebben deze mensen niets. Deze mevrouw wil dat er erkenning komt, en dat ze verder komt en niet bedreigd wordt met een uitkoop. De overheid moet aan de slag.”

