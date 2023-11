Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders als premier? ‘Hij is in staat om een andere rol aan te nemen’, klinkt het bij Op1

Na de grote winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen lijkt de weg voor Geert Wilders vrij om premier te worden. Hij zei zelf al dat hij dan ‘een premier van iedereen’ zou worden, ook de mensen die zich door hem aangevallen voelen. VVD-leider Dilan Yesilgöz trok dat statement al in twijfel. Nu geeft oud-SGP-leider Kees van der Staaij zijn mening bij Op1.

Kees van der Staaij is in totaal zo’n 25 jaar actief in de Tweede Kamer en wordt zo nu en dan ook de ‘nestor’ daarvan genoemd. Ziet hij het zitten als Wilders met premier?

Van der Staaij bij Op1 over Geert Wilders als premier

Ten eerste vertelt Van der Staaij dat hij in de weken voor de verkiezingen nog niet had durven zeggen dat Wilders de grootste zou worden. „Maar in de dagen ervoor zei ik wel tijdens het avondeten dat de uitslag waarschijnlijk niet heel verrassend zou zijn”, vertelt hij. Op1-presentatoren Margje Fikse en Tijs van den Brink willen van hem weten wat hij vindt van Geert Wilders als premier. Van der Staaij: „Ik denk dat hij zeker in staat is om ook een andere rol dan die van oppositiepoliticus aan te nemen.” Sterker nog, hij denkt dat Wilders zo’n ‘andere rol’ „met verve invulling kan geven”.

Fikse is benieuwd waarom Van der Staaij dat denkt. „Heeft u hem zo meegemaakt, in 1-op-1 gesprekken bijvoorbeeld?”, vraagt ze zich af. „Wat me bij hem opvalt is dat hij heel erg een overtuiging heeft”, begint Van der Staaij, „dat hij die rol als oppositiepoliticus als hele scherpe manier moet invullen. Inderdaad soms ook wel op een provocerende manier. Ik heb hem ook in andere rollen meegemaakt, ook als Kamerlid nog, en dan merk je dat hij ook wel degelijk op inhoud heel gedegen een controlerende of medewetgevende rol invulling kan geven.”



Informateur

Aankomende maandag zit de Kamertijd er voor Van der Staaij op, hij zwaait af. „U werd al her en der genoemd voor een informateursrol”, noemt Fikse. „U zou dan precies mooi kunnen, u zit niet meer in de Kamer.” „Enorme afstand tot de politiek dan”, noemt Van den Brink ook nog even. De tafelgasten van Op1 moeten lachen, maar Van der Staaij lijkt niet heel happig. „Ik denk dat toch wel enkele jaren afstand van de politieke een hele nuttige is, juist ook in die rol.”

De politicus denkt dat dat soort namen ‘er genoeg zijn’. Fikse: „Maar stel er wordt een beroep op u gedaan, in het landsbelang?” „Mijn inschatting is dat dat niet het geval gaat zijn”, besluit Van der Staaij. „Maar áls ze het dan vragen, zegt u dan: ga mijn huisje maar voorbij?”, wil Fikse weten. Daar komt geen duidelijk antwoord op: „Ik heb altijd een vaste lijn dat als ik vind dat dat mijn rol niet is, ik daar ook niet serieus over na ga denken.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

