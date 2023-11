Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gom van Strien: fraudeverdenking bewust niet gemeld aan Wilders

PVV-senator Gom van Strien, die na de verkiezingen werd aangewezen als verkenner, heeft bewust de fraudebeschuldigingen die tegen hem zijn geuit niet gemeld bij PVV-fractieleider Geert Wilders. Hij zou dat in overleg hebben gedaan met PVV-senaatsvoorzitter Marjolein Faber, zegt Van Strien in een interview met De Telegraaf.

Op de vraag van de krant waarom hij vorige week niets tegen Wilders heeft gezegd over de kwestie toen hij werd gevraagd als verkenner, zegt hij: „Ik beken, dat is een stommiteit. In januari heb ik dit besproken met mijn fractievoorzitter in de senaat, mevrouw Faber. Zij vroeg: wat ga je doen? Ik heb haar op de hoogte gehouden. Zij heeft dat ook niet gecommuniceerd met Geert. In mijn naïviteit heb ik het niet gemeld aan Geert, maar dat had ik wel moeten doen.”

Toen hij hoorde van de aangifte die door zijn voormalige werkgever, de Universiteit Utrecht, was gedaan in maart zegt hij opnieuw met Faber te hebben gesproken. „We hebben toen besproken of we dit aan Geert moesten melden. Onze conclusie was: daar gaan we Geert niet mee lastigvallen. Eerst maar eens afwachten wat er met de aangifte gebeurt. Vervolgens gebeurde er niks en is er nooit meer over gesproken.”

De Telegraaf heeft Faber geconfronteerd met de uitlatingen van Van Strien, maar ze zou niets willen zeggen over de kwestie.

Van Strien blijft erbij dat hij onschuldig is en zegt dat sprake is van een „politieke afrekening”. „Ik was een gevierd man toen ik bij de universiteit vertrok, ik ben zelfs geridderd. Alles veranderde toen ik mij kort daarna aansloot bij de PVV. Mensen van wie je jaren denkt dat het je vrienden zijn, draaien zich opeens om als ze je zien.”

Hij zegt niet af te treden als senator en verwacht voorzitter te worden van de PVV-senaatsfractie als Faber de overstap naar de Tweede Kamer maakt. „Dat gaat gewoon door. Ik word gekozen door de senaatsfractie, dat staat niet ter discussie. Ik heb een politieke fout gemaakt, maar daarvoor treed je niet af als senator.”

Wilders moest deze week plotseling op zoek naar een nieuwe verkenner. Zijn eerste keus Van Strien bleek verstrikt in een fraudezaak waarvan hij zijn partijleider niet op de hoogte had gesteld. Binnen een dag kwam Wilders uit bij Plasterk die namens de PvdA minister was in twee verschillende kabinetten.

ANP

