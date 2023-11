Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plasterk moet valse start verkenning weer goedmaken

Verkenner Ronald Plasterk moet proberen vanaf deze woensdag de opgelopen vertraging in het verkenningsproces weer goed te maken. Zelf sprak de voormalig PvdA-minister al zijn hoop uit volgende week met een verslag te komen, waarna de Tweede Kamer erover kan debatteren. Plasterk praat woensdag met de leiders van de vier grootste partijen.

De verkenning maakte een valse start, nadat PVV-verkenner Gom van Strien zich terugtrok. Dat deed hij omdat hij in verband gebracht wordt met fraude, berichtte NRC afgelopen weekend. Van Strien liet in eerste instantie weten aan te willen blijven, maar moest maandag toch het veld ruimen.

Plasterk kan vooralsnog gewoon van start gaan, hoewel de vaak uitgesproken column die hij schrijft voor De Telegraaf tot gefronste wenkbrauwen leidde bij sommige fractieleiders. Zo sprak hij in zijn laatste column al een sterke voorkeur uit voor een coalitie van de PVV, VVD, NSC en BBB. D66-leider Rob Jetten had „nog wel wat vragen” over de opvattingen van Plasterk, en DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle heeft de uitnodiging voor een gesprek zelfs al afgewezen.

Plasterk stopt gedurende de verkenning met zijn column. Verder verzekerde hij op een persconferentie dat de gesprekken met hem vertrouwelijk zijn en dus niet in een Telegraaf-column zullen belanden.

Plasterk was twee keer eerder minister voor de PvdA, maar was als columnist ook zeer kritisch op zijn partij. Ook tegen andere linkse partijen trok Plasterk vaak fel van leer.

ANP

