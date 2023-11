Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Philips onderuit op Damrak na nieuwe waarschuwing FDA

Philips is woensdag hard onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. De koersval volgde op een nieuwe waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor problemen met slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern. Dit keer gaat het om oververhitting van de DreamStation 2. Dat apparaat viel niet onder de massale terugroepacties waarbij Philips sinds 2021 miljoenen defecte slaapapneu-apparaten moest herstellen, omdat isolatieschuim los kon laten. Het aandeel opende ruim 5 procent lager en zag het verlies in de eerste handelsminuten verder oplopen tot bijna 7 procent.

Volgens de FDA zijn in korte tijd veel meldingen binnengekomen over problemen met de temperatuur van de DreamStation 2. Tussen augustus en medio november was er volgens de FDA een „sterke stijging” van het aantal meldingen, namelijk meer dan 270. Een woordvoerder van Philips gaat daartegen in en legt uit dat de meldingen over een periode van drie jaar gaan. Het bedrijf diende die verzamelde meldingen alleen over een kortere periode van drie maanden in, zegt hij.

Vooruitgang

Ondanks het koersverlies van Philips (min 7,2 procent) hield de AEX-index het verlies beperkt. De hoofdindex noteerde rond 9.30 uur 0,2 procent lager op 760,15 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 859,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen verloor 0,6 procent.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,4 procent. Techinvesteerder Prosus daalde 0,1 procent, na publicatie van de volledige halfjaarcijfers. Interim-topman Ervin Tu, die in september het roer overnam na het plotselinge vertrek van de Nederlandse topman Bob van Dijk, verklaarde aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt met het doel om de winstgevende groei aan te jagen. Dat winstdoel denkt het bedrijf nu in de tweede jaarhelft te behalen.

Geen toestemming

IMCD klom 1,2 procent na een kleine overname in China. De chemicaliëndistributeur koopt daar smeermiddelendistributeur RBD Chemical. AkzoNobel steeg 1,1 procent. Het verfconcern ziet af van de overname van Kansai Paint Africa. Het bedrijf heeft geen toestemming gekregen van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten om de Afrikaanse verf- en coatingactiviteiten van het Japanse Kansai Paint te kopen.

De euro was 1,0993 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 76,58 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 81,79 dollar per vat.

ANP

Vorige Volgende

Reacties