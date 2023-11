Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders premier voor alle Nederlanders? ‘Heel erg naïef’, vinden jonge moslims

Jonge moslims geloven niets van de nieuwe toon die Geert Wilders aanslaat sinds de verkiezingen. Voor hen is en blijft de PVV een partij die zich profileert met anti-islamstandpunten. Dat zeiden Mostafa Sadiqi, Esma Kendir en Achraf El Johari gisteravond in Khalid & Sophie. „Hij vormt een gevaar voor een miljoen Nederlanders.”

Shock ervoeren de tafelgasten bij Khalid & Sophie niet, toen de verkiezingsuitslag bekend werd. „Voor zover ik me kan herinneren, is dit geluid onderdeel van deze samenleving”, zegt Mostafa Sadiqi. „Het is geen mooi onderdeel, maar het is er altijd geweest. Denk aan 9/11, de moord op Van Gogh.”

Geert Wilders’ PVV ‘is er voor iedereen’

Toch zijn ze op hun hoede, vertellen de drie gasten. Bij de start van de eerste verkenningsgesprekken herhaalde Wilders wat hij al eerder zei: „Ik ben er voor alle Nederlanders. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. We gaan niemand het land uitzetten. Wij zijn er voor iedereen. Christenen, moslims, ongelovigen. Geen enkele reden om daaraan te twijfelen.”

Maar dat is juist wat gemeenteraadslid Esmah Kendir wel doet. „Mensen nemen dat heel snel van hem aan, terwijl we ruim twintig jaar lang een Geert Wilders hebben gezien die populair is geworden met uitspraken zoals ‘minder, minder, minder Marokkanen’, een ‘kopvoddentaks’. Dat hij zonder iets expliciet terug te nemen, gelijk ook wordt geloofd dat hij milder is geworden en dat hij een premier voor iedereen gaat zijn, dat vind ik wel heel erg naïef.”

‘Sluipend gevaar’

Dat Omtzigt voorlopig nog niet wil onderhandelen met de PVV, is voor hen niet direct een hoopvol signaal, vindt Achraf El Johari. „Omtzigt zet de deur wel op een kiertje, het is niet zo dat hij de deur helemaal dicht doet. Wilders verkondigt al 17 jaar bepaalde standpunten en hij heeft in de debatten gezegd dat de islam in het dna zit van de PVV. Dat krijg je er niet zo makkelijk uit. Ik las een treffende metafoor in NRC: wij stoppen voedsel in de ijskast, om het vervolgens eruit te halen wanneer het ons uitkomt. Dat is het sluipende gevaar van regeren met Geert Wilders.”

Volgens de tafelgasten relativeren media de winst van Wilders te veel. „Eigenlijk alle buitenlandse media duidden de Nederlandse verkiezingsuitslag door te zeggen dat dé anti-islampartij de grootste is geworden. Nederlandse media hebben het niet op die manier geduid, die zijn nog steeds heel erg bezig met het relativeren”, stelt Kendir. Een kwalijke zaak, volgens haar. „Het vormt een gevaar voor de mensen die hier aan tafel zitten en met ons een miljoen Nederlanders.”

