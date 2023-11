Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steenrijk, Straatarm: cadeau van dochter Jan des Bouvrie leidt tot tranen

Als je weinig te besteden hebt, kan het een enorm cadeau zijn om eens de andere kant te beleven, die van mensen met een grote portemonnee. En voor mensen met veel geld is een realitycheck ook weleens goed. Hoe leven de gezinnen in Nederland die niet veel besteden hebben eigenlijk? Precies dat gebeurt in tv-programma Steenrijk, Straatarm. En deze week doet een enigszins bekend gezicht mee aan het programma.

De dochter van overleden designer Jan des Bouvrie, Nicole, wisselt een weekje van plek met een familie die niet veel te besteden heeft. Moeder Anna en haar dochter Arjin wonen in een kleine sociale huurwoning met maar één slaapkamer, samen met oma Asja. Nicole en partner Arne hebben een ruime boerderij tot hun beschikking. Tijd om te ruilen.

Dochter Jan des Bouvrie ruilt met Anna, Arjin en Asja

Als Anne, Arjin en Asja het budget zien waar Nicole en Arne een week mee doen, zegt Arjin dat ze ‘een beetje duizelig’ wordt. Het gaat namelijk om 1500 euro, heel anders dan de nog geen 100 euro waar ze het normaliter met z’n drieën van moeten doen.

Arjin en haar oma delen de ene slaapkamer in het huis, Anna slaapt noodgedwongen op de bank en als haar zoon komt logeren, slaapt hij in het cv-hok. „Je kunt geen kant op. Ik voel me opgesloten hier”, zegt Anna over haar eigen huis. „Ik zou heel graag een eigen kamer willen hebben”, zegt dochter Arjin. Geen ideale woonsituatie en des te groter is de shock als de familie intrekt in de boerderij van Nicole en Arne.

Anna beleeft een gelukkige jeugd in Bulgarije, maar vertrekt voor de liefde naar Nederland. Als ze hier echter aankomt, blijkt dat de man waarvoor ze viel, een heel andere kant heeft. Hij was verslaafd en er was sprake van huiselijk geweld. Anna gaat naar een blijf-van-mijn-lijf-huis en na een loting krijgt ze het huurhuis waar ze nu in woont. Tijdens corona raakt ze echter ook haar baan in een zorginstelling kwijt, en ze komt in de schulden.

Tranen door cadeau in Steenrijk, Straatarm

Anna en haar gezin zijn in de wolken als ze aankomen bij de boerderij. Als Anna de paarden ziet, zegt ze dat haar droom ‘een beetje is uitgekomen’. Van het geld dat ze deze week mogen besteden, gaan ze uitgebreid shoppen en naar een beautysalon, dochter Arjins haar wordt gedaan. Aan de andere kant moeten Nicole en Arne dus zo’n 1400 euro ‘inleveren’ en het met 100 euro per week doen. Ze gaan daarom shoppen bij een kringloopwinkel en schrikken als er een kuipje boter met schimmel erin in de koelkast staat.

Als de week eenmaal voorbij is en de gezinnen weer naar hun eigen huis terugkeren, schieten bij Anna de tranen in de ogen. Wat haar huis namelijk miste, was een eettafel. Ze hadden geen geld om er eentje te kopen, dus aten oma, moeder en dochter steevast aan de bijzettafel. Ook Nicole en Arne merkten het ontbrekende deel van het huis op, dus besloten ze speciaal voor het gezin een eettafel te kopen. „Oh mama, ik ben zo verbaasd”, roept dochter Arjin uit. Anna slaat haar handen voor haar gezicht, ze huilt tranen van dankbaarheid. „Oh dankjewel, dankjewel.”

Wanneer ‘rijk en arm’ elkaar een week later ontmoeten, vloeien de tranen rijkelijk, vergezeld door een brede glimlach. Nicole: „Wordt moeilijk praten denk ik hè? Wordt alleen maar huilen.” Anna noemt dat ze de week met het brede budget als „heel mooi” heeft ervaren. „Ik heb mijzelf ontdekt in jullie huis.” Ook geeft ze aan zich te herkennen in Nicole, die ook geldproblemen had na een lastige scheiding. Nicole: „Schouders omhoog, het komt al-tijd goed.”

