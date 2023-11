Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prijzen stijgen weer in november, na korte periode van deflatie

Het dagelijks leven is in november 1,6 procent duurder geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij een eerste raming. De prijsstijgingen keerden daarmee weer terug na een negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd, in oktober. In die maand daalde het gemiddelde prijsniveau met 0,4 procent. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen in oktober flink lager waren dan de hoge niveaus van vorig jaar.

In november was sprake van een minder scherpe daling van de energieprijzen dan in oktober. Exclusief energie bedroeg de inflatie in november 4,1 procent. In oktober was dat 5,1 procent. In de eerste helft van 2023 was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen hoger dan nu, met een piek van 8,1 procent in februari en maart.

De stijging van de inflatie wil niet zeggen dat de prijzen in november zijn gestegen ten opzichte van oktober. Volgens de snelle raming waren prijzen voor consumenten in november 1,1 procent lager dan in oktober. Op 12 december zal het CBS de volledige inflatiecijfers publiceren.

