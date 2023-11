Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen aanhoudingen bij klimaatmars: ‘is buitengewoon goed gegaan’

Ondanks de vele klimaatactivisten zondagmiddag in Amsterdam heeft de politie geen aanhoudingen verricht. “Dat is met zo’n grote hoeveelheid demonstranten vrij uitzonderlijk”, laat een politiewoordvoerster weten.

Tijdens de piek waren er zo’n 85.000 mensen op de been. De woordvoerster vindt daarmee dat het buitengewoon goed is gegaan tijdens de klimaatmars. De menigte was “beheersbaar en controleerbaar”, vertelt ze.

De laatste mensen staan nu nog op het station op weg naar huis, verder is de klimaatdemonstratie al enige tijd afgelopen.

ANP

Reacties