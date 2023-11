Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tweede groep Nederlanders heeft Gazastrook verlaten

Zes mensen met de Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus zijn zondag vanuit Gaza via Rafah aangekomen in Egypte, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de tweede groep Nederlanders die de Gazastrook op deze manier heeft kunnen verlaten.

ANP

