Dieuwertje Blok weerspreekt TikTok-viral dat zij stopt met het Sinterklaasjournaal

Het gaan vanavond weer beginnen! Het vaak veelbesproken¬†Sinterklaasjournaal met Dieuwertje Blok op NPO 3. Nog wel… toch?

Radio 538 – De 538 Ochtend met Wietze en Klaas begon vanmorgen met het welbekende Sinterklaasjournaal-riedeltje. De radio-dj’s Wietze de Jager en Klaas van der Eerden hadden hoog bezoek, namelijk presentatrice Dieuwertje Blok zelf. ‚ÄěMeteen sfeer h√®?”, zegt Wietze. ‚ÄěGezellig!”, vindt ook Klaas. Wietze: ‚ÄěHet Sinterklaasjournaal gaat weer beginnen, Dieuwertje. We spreken elkaar √©√©n keer per jaar…”

Sinterklaas ‘echt kennen’

Wietze de Jager zegt een beetje jaloers op Dieuwertje Blok te zijn, ‘omdat zij Sinterklaas echt kent’. De presentatrice klinkt telefonisch gespeeld verbolgen: ‚ÄěJij bent Sinterklaas toch ook weleens tegengekomen? Ieder kind kent Sinterklaas, van school of wat dan ook.” De radioman denkt toch dat Dieuwertje een speciale band met de Goedheiligman heeft. Zij: ‚ÄěMaar kennen, kennen… Ik zie hem wel meer dan gemiddeld, dat is waar.” Wietze vindt dat je je grote helden, zoals popartiesten, nooit moet ontmoeten. ‚ÄěIs dat bij Sinterklaas ook het geval?”, wil hij weten. Dieuwertje: ‚ÄěTot op zekere hoogte. Je moet niet te dichtbij willen komen. Ik hoef niet bij hem thuis te komen in Spanje of zo. Een interview is hartstikke leuk, maar verder heb ik er geen behoefte aan.”

Vorig jaar was de grote vraag hoe Zwarte Piet er tijdens de uitzendingen uit zou zien: zwart, gekleurd, met roetvegen? Zou hij √ľberhaupt nog wel met de stoomboot meekomen? Al speelt de Zwarte Pieten-discussie in het land nog wel, zo is de kindervriend niet meer zwart geschminkt in Volendam te zien, het Sinterklaasjournaal komt daarbij niet meer – of amper – voorbij. Wat staat ons eigenlijk wel te wachten? Loopt alles weer in de soep voordat Sint zaterdag in ons land arriveert? Dat laatste gebeurt op tv overigens in Hellevoetsluis.

Dieuwertje kan moeilijk anders zeggen dan ‚Äědat weet ik ook niet”. ‚ÄěIedere dag is weer spannend wat er tot ons komt en wat er gaat gebeuren.” Nog altijd gespannen dus, ondanks dat zij de presentatie vanuit de studio al sinds 2001 (!) op zich neemt. Want tja, contact leggen met het schip van Sinterklaas is altijd een heel gedoe en de burgemeester van Hellevoetsluis schijnt nu al op van de zenuwen te zijn.

Laatste Sinterklaasjournaal van Dieuwertje?

Gezelligheid en sfeer is leuk, maar Klaas van Eerden vindt het tijd voor serieuze zaken.¬†‚ÄěIk weet dat je geen fan bent van sociale media (Dieuwertje: ‚ÄěN√©√©!”), maar op TikTok gaat een video viral waarin wordt gesteld dat dit jouw laatste Sinterklaasjournaal is. Daar moet ik toch even naar vragen. Klopt dat?” De tv-vrouw reageert: ‚ÄěIk heb begrepen dat het daar vandaan komt en moet je zeggen dat ik nog nooit TikTok heb gezien. Ik zou niet weten hoe het eruit ziet en wat daar gebeurt. TikTok… rare naam ook.”

Wietze: ‚ÄěWe draaien er zo omheen Dieuwertje. Ik ben toch een beetje bang.” Zij weer: ‚ÄěOoit zal er wel een einde aan komen, maar voorlopig is daar nog geen sprake van.” Lachend: ‚ÄěTenminste, niet wat mij betreft.” Wietze: ‚ÄěKom je weleens mensen tegen die je aanschieten? Zo van ‘hey als je stopt, zou je mij dan willen bellen?'” Dieuwertje tot slot: ‚ÄěIk ken heel veel kinderen die er van dromen om ooit op die stoel van mij te mogen zitten, ja.”

Gelukkig, probleem één is opgelost. Nu is het wachten op de jaarlijkse berg ellende. Metro gokt dat dit jaar de stoomboot het op zee begeeft. Dat Ozosnel, het paard van Sinterklaas, de benen neemt. Dat de pakjes verdwijnen. Dat er in Hellevoetsluis van alles aan de hand is (maar niets goeds). En dat kinderen de meest vreemde dingen in hun schoenen krijgen. En dat alles op het laatste moment wordt opgelost.

Het Sinterklaasjournaal is vier weken lang om 18.00 uur te zien op NPO 3.