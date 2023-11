Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbaasde reacties op verdeeldheid en Palestina-standpunt bij klimaatmars: ‘Waarom wordt dit nog klimaatmars genoemd?’

De klimaatmars in Amsterdam gisteren trok een groot aantal demonstranten. Maar naast klimaat, kwamen meerdere politieke thema’s aan bod. En dat zorgde voor tumult op een podium waar klimaatactivist Greta Thunberg stond te spreken.

Een historisch hoge opkomst aan mensen liep gisteren mee in de klimaatmars door Amsterdam. Waar ook veel politieke gezichten en aanhangers van politieke partijen, voornamelijk PvdA/GL, D66, PvdD en BIJ1, zich bij aansloten.



Wát een opkomst bij de #klimaatmars. Bedankt aan iedereen die aanwezig was. De klimaatcrisis is nu. Van jong tot oud: we hebben massaal laten zien en horen dat de tijd dringt. Het is hoog tijd om in actie te komen voor een schone, duurzame wereld. #decrisisisnu pic.twitter.com/e0uebNDe0k — Frans Timmermans (@F__Timmermans) November 12, 2023

Verschillende politieke thema’s bij klimaatmars

Maar de klimaatmars bleek niet alleen over klimaat te gaan. Op de borden staan verschillende leuzen. Pro-Palestina, voor homorechten, tegen kapitalisme, anti-Zwarte Piet en betere zorg, komen voorbij. En naast milieuorganisaties, blijkt dat ook vakbonden, ontwikkelingshulp-organisaties en Extinction Rebellion bij de organisatie betrokken waren.

Maar op het Museumplein, waar sprekers op een podium de massa toespreken, wordt duidelijk dat niet iedere demonstrant er hetzelfde in staat. Klimaatactivist Greta Thunberg is een van de hoofdsprekers. Maar naast woorden over het klimaat, kiest ze ervoor om ook voor een pro-Palestijnse houding aan te nemen. Zij geeft uiteindelijk het woord aan mensenrechtenjurist Sahar Shirzad en een andere Palestina-activist.

Greta Thunberg neemt pro-Palestina standpunt in

De leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ klinkt. En die leus wordt inmiddels op verschillende manieren geïnterpreteerd.

De massa blijkt verdeeld te zijn als het gaat over de situatie in Gaza. Als de twee pro-Palestina sprekers op het podium aan het woord zijn, wordt de microfoon uitgedraaid. Later geeft Thunberg Shirzad opnieuw het woord. Volgens Thunberg moet de klimaatbeweging luisteren naar de mensen die onderdrukt zijn.

Verdeeldheid bij klimaatmars en reacties social media

Uiteindelijk klimt een klimaatdemonstrant het podium op. Hij is het er niet mee eens. „We komen hier voor een klimaatdemonstratie, niet voor politiek.” Er volgt geduw en getrek op het podium. Waarna Thunberg „geen klimaatrechtsvaardigheid op bezet land!” roept. Beelden van de verwarring en verdeeldheid gaan inmiddels rond op social media.

Tegen De Telegraaf vertelde een woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie dat de komst van Shirzad anders liep dan verwacht. „We hebben haar uitgenodigd als winnaar van de PAX Vredesduif. Er was afgesproken dat zij een verbindende speech zou houden. Dat is niet gebeurd.”



LOL intersectionele kortsluiting bij de #klimaatmars in Amsterdam. Wat een held!!! 😂 https://t.co/cexDxQBgjC — Lydia aka Insufferable TERF (@lyd20211) November 12, 2023



BIJ1 was vandaag aanwezig op de klimaatmars en heeft met grote afkeer aanschouwd hoe de microfoon van een Palestijnse activiste werd uitgedaan door de organisatie. Ook toen Greta Thunberg later opnieuw aandacht vroeg voor Palestina, werd de microfoon uit haar handen gerukt. De… pic.twitter.com/6r1ZABlDK6 — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) November 12, 2023



Om 13.00 stond ik op de Dam en liep ik mee in de #klimaatmars , rond 15.00 op het Museumplein waarna de stemming omsloeg in een andere richting. Jammer dat deze mars een nare smaak krijgt door een bekend persoon als Greta Thunberg. Het was echt pro klimaat tot aan dat moment! https://t.co/Uyyl6uvVI0 — S.B. 🌱⭕️🇳🇱🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺 (@SandraJapie) November 12, 2023



Minder vervuiling Amazone. Meer rechten indianen. Beter natuurbehoud. Palestina vrij. Meer homorechten. Meer inkomensgelijkheid. Betere zorg. Fascinerend wat mensen weer allemaal op het label "klimaat" projecteerden vandaag. #klimaatmars #spandoeken pic.twitter.com/rbd0WmLjKT — Maarten Keulemans (@mkeulemans) November 12, 2023



Ik heb passie voor de zaak van het Palestijnse volk, maar dat een Palestijnse activiste de ruimte krijgt om Israël terroristisch te noemen in een stad waar 160.000 Joodse mensen zijn weggevoerd is afschuwelijk. Schande organisatie! #klimaatmars pic.twitter.com/SexG4ZCLeg — Jan Wolsheimer (@JanWolsheimer) November 12, 2023



Deze man snapt het beter dan Greta Thunberg. Wat heeft “het klimaat” te maken met Gaza ? #klimaatmarshttps://t.co/vVWXQFoojg — Michel 🇳🇱🇮🇱 (@Michel1401) November 12, 2023



Waarom dit nog een #klimaatmars wordt genoemd is mij een raadsel https://t.co/3sDQyhWZ46 — Welmoed Vlieger (@WelmoedVlieger) November 12, 2023



Greta #Thunberg heeft 't klimaat vandaag een zeer slechte dienst bewezen door de Israël-Hamas-oorlog daar in te fietsen. Ik ben kwaad. Je schiet daarmee voor open doel over en speelt de klimaatsceptici ermee in de kaart. #rtlnieuws #nosjournaal #klimaatmars #Timmermans #RTLdebat pic.twitter.com/eXXk4irJE3 — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) November 12, 2023

