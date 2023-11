Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bureau Rotterdam-kijkers verbaasd over doorrijden na weigeren drugstest: ‘Straks rijdt hij iemand dood’

Ewout Genemans liet gisteravond weer het wel en wee zien van de Rotterdamse politie in Bureau Rotterdam. Maar als twee agenten een man, met mogelijk drugs op, door laten rijden, zijn kijkers toch behoorlijk verbaasd.

Genemans dook gisteravond weer de Rotterdamse straten in om boeven te vangen en mensen te helpen, samen met de politie. Eerder schrokken kijkers nogal van een andere uitzending waarin twee ouders dronken in de auto zaten, met kleine kinderen achterin.

Ewout Genemans en agentes treffen man in ‘dikke auto’

Steek- en schietpartijen, verkeersongevallen, rellen bij voetbal, fietsendiefstal, mensen die onwel worden, allerlei incidenten waarbij de Rotterdamse politie gisteravond in Bureau Rotterdam kwam opdraven.

Agenten Joyce en Nadia treffen tijdens hun dienst een auto aan die een beetje vreemd geparkeerd is. Als ze de auto benaderen, krijgen ze niet echt een vriendelijke reactie. Volgens de bestuurder provoceren de twee agenten hem omdat hij in een „dikke auto rijdt”. Maar Nadia benadrukt dat het haar weinig interesseert in wat voor auto de bestuurder rijdt.

Ewout Genemans vermoedt drugs bij bestuurder

Volgens Nadia heeft de bestuurder behoorlijk grote pupillen. Ze vraagt hem of hij drugs gebruikt, maar de man raakt alleen maar geïrriteerder en ontkent de beschuldiging. „Ik heb grote ogen, net als mijn moeder.”

Ook Genemans ziet dat deze meneer wel erg grote ogen heeft. De bestuurder weigert een drugstest te doen en dat gaat hem volgens Nadia een „hele dure bekeuring” opleveren.

Hoge boete voor weigeren drugstest

De man ratelt een reeks redenen op waarom hij naar huis moet, maar Nadia geeft hem alsnog een bekeuring. Daarna gaat de bestuurder de agente filmen. Volgens de agentes duurt zo’n drugscontrole slechts twee minuten, maar de man blijft weigeren.

Genemans kaart aan dat het best krom is dat deze meneer weigert om een drugstest te doen, maar het nog steeds zo kan zijn dat hij toch drugs gebruikt heeft. Maar Joyce legt uit dat de agenten niet genoeg bewijs hebben om hem de drugstest te verplichten.

Bureau Rotterdam-kijkers verbaasd

Het weigeren van de drugstest levert de man een boete van 280 euro op. Maar hij mag daarna wel verder rijden van de agentes.

Kijkers vinden dat toch een gekke situatie. Waarom mag je ondanks mogelijk drugsgebruik met een boete op zak toch doorrijden? Volgens het kijkerspubliek kan dat gevaarlijke situaties opleveren.



Kijk voor het eerst 2 minuten #bureaurotterdam en zie dat een opgegokt figuur een drugs speeksel test weigert, dan moet je toch aangehouden worden of ben ik nu even heel simpel? Dat is toch ook bij een alcoholcontrole als je dat weigert? Figuur krijgt een boete en mag door???!!🤯 — Ivan #CHERFAMILY (@CLINKtoCher) October 31, 2023



Weer wat geleerd! Voor €280 mag je in Nederland rijden met drugs op! #bureaurotterdam — Britt 🦖 (@BrittBR97) October 31, 2023



Waarom mogen mensen bij het weigeren van een drugstest gewoon wegrijden? Straks rijden ze iemand dood?! #bureauRotterdam — Lisa Maria Van Harmelen🌹 (@xLisaMaria) October 31, 2023



Dus voor €280 kom je weg met een drugtestweigering. Hoe kan dat!? Met je dikke Porsche onder je kont. Kan die €280 echt makkelijk betalen en komt er gewoon mee weg. Pfff… #bureaurotterdam — Stom! (@ditisechtstom) October 31, 2023



Eén of andere kansenparel met een dikke porsche (waarschijnlijk gekocht van drugsgeld), weigert een drugstest, krijgt een boete en mag doorrijden! Hoeft noet naar het bureau.. Dus hij moet eerst met zijn drugskop iemand doodrijden? #Bureaurotterdam … welkom in Nederland… — Datdanweerwel (@Datdanweerwel1) October 31, 2023

Je kijkt Bureau Rotterdam terug via Videoland.

