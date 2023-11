Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pensionado’s vertoeven prima: Nederland heeft beste pensioen

Het pensioen is in Nederland nog regelmatig een (politiek) discussiepunt. Maar toch blijkt dat de Nederlandse pensionado’s het helemaal niet zo slecht hebben. Integendeel, je kunt het beste je pensioen in ons kikkerlandje ontvangen.

Het liefst stellen we als mens het ouderdomsproces nog een beetje uit. Ondanks dat psychiater Loren Olson (80) benadrukte dat ouderen in onze samenleving vaak een stuk gelukkiger zijn en we daar nog best wat van kunnen leren. Wist je overigens dat dit ons ouderdomsproces versnelt? En volgens deze oudste werkende dokter (101) hoef je nooit te stoppen met werken. Hoe hij zo goed bij de les blijft? Hij blijft zijn brein prikkelen met werk en sociale activiteiten.

Nederland scoort best qua pensioen

Maar op een bepaalde leeftijd is daar dan toch dat pensioen. En de voorwaarden en inrichting daarvan, verschillen nogal per land. En nu toont onderzoek onder 47 landen aan dat het in Nederland goed geregeld is, wat betreft het pensioen. Het Amerikaanse adviesbureau Mercer en de beleggers-organisatie CFA Research vergeleken namelijk verschillende pensioenstelsels.

En Nederland scoorde het hoogste resultaat. Wat betreft de hoogte van de pensioenen, de inrichting van het pensioensysteem en rol van de overheid, scoort Nederland het best.

Beter geen pensionado in Argentinië

Op de tweede plek volgt IJsland en Denemarken belandt op de derde plek. Vorig jaar versloeg IJsland Nederland nog en eindigde ons pensioenstelsel op de tweede plek. Landen als België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk scoren fors lager.

Argentinië blijkt overigens de meest ongunstige plek om een pensioen te krijgen. Het Zuid-Amerikaanse land eindigde onderaan de lijst.

Veranderingen pensioenstelsel

Nederland heeft overigens te maken met een grote pensioenhervorming. Sinds juli is de nieuwe Pensioenwet van kracht en na 2024 wordt AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Maar dat alles zal volgens de onderzoekers geen effect hebben op de positie van „Ondanks de ingrijpende hervormingen die momenteel in het pensioenstelsel worden doorgevoerd, bevindt Nederland zich in een goede positie om uitstekende uitkeringen te blijven bieden tijdens de overgang naar een meer individuele regeling.”

