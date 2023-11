Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mart Smeets over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport: ‘Ik heb het niet meegemaakt’

Voor Mart Smeets blijven de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van NOS Sport onvoorstelbaar. „Ik doe zulke dingen niet”, zei hij aan de talkshowtafel van Khalid & Sophie gisteravond. Het onderzoek naar de situatie binnen NOS Sport werd gisteren gepresenteerd.

Mart Smeets kan zich nog steeds geen voorstelling maken van de grensoverschrijdende werkcultuur binnen NOS Sport. „Als er ergens gewerkt wordt en er gaat iets mis, dan roepen mensen tegen elkaar ‘kun je niet beter je best doen?’, met een vloekwoord vooraf. Is dat grensoverschrijdend?”

Onderzoek binnen de NOS

Dit voorjaar publiceerde de Volkskrant een onderzoek naar de ‘giftige’ werksfeer bij NOS Sport. Op basis daarvan werd een onderzoek ingesteld naar de werkcultuur van de NOS. De conclusies daarvan werden gisteren gepresenteerd. Het onafhankelijke onderzoeksbureau concludeert dat de werkcultuur ‘uit balans‘ is en dat maatregelen nodig zijn.

Mart Smeets werkte 42 jaar lang bij NOS Sport en kwam in het verhaal van de Volkskrant voor. Hij zou een vernederende opmerking hebben gemaakt toen oud-presentatrice Aïcha Marghadi zich aan hem voorstelde op de redactievloer.

Mart Smeets kan zich ‘niets’ meer van Marghadi herinneren

Daarover zegt Smeets nu: „Dat vond ik ontzettend vervelend om te lezen en ik kon me er niets van herinneren. Sterker nog: ik kon me helemaal niets van haar herinneren en ik denk dat ik er niet eens geweest ben.”

Volgens Mart Smeets is het duidelijk: „Ik ben oud en de jaren zat en ik vergeet dingen. Dat weet ik wel. Maar ik doe zulke dingen niet.”

‘Geweldige boosheid’

Of de benaming van grensoverschrijdend gedrag binnen de redactie volgens Smeets als een vorm van aanstellerij opgevat kan worden, vroeg presentatrice Sophie Hilbrand hem. „Dat kan ik niet zeggen. Ik heb het gewoon niet meegemaakt. Ik heb Kees (Jansma, sportpresentator, red.) die geweldige boosheid zien tonen en meteen zijn excuses aan zien bieden. Is dat alles dat er is? Er zal veel meer gebeurd zijn. Heb ik het meegemaakt? Niet van de bazen, niet van de onderbazen.”

Reacties