Liken, posten, reageren? Hoe gedraag je je op social media in een relatie?

Een relatie en sociale media, hoe ga je daarmee om? Kan en mag alles? Zijn er regels? Wat is onnodig kwetsend? En wanneer is iemand wellicht op zoek naar aandacht en bevestiging online?

Heb je ooit gehoord van de term thirst trap? Wij ook lange tijd niet. Maar een thirst trap is een specfiieke foto die je op social media plaatst, die best wel eens de nodige aandacht zou kunnen trekken.

Thirst trap in relatie op social media

Een professioneel portret, afgetraind lichaam of foto in indrukwekkende kledij. Een thirst trap is een foto van een persoon alleen, waarop iemand verleidelijk of aantrekkelijk op het kiekje staat. Een foto die best de nodige likes en reacties kan opleveren

Veel mensen halen nu eenmaal voldoening uit het plaatsen van een foto op social media of een inkijkje te geven in hun leven. Maar wat als je een relatie hebt? En jullie niet dezelfde manier van social media-gedrag hebben?

Social media-gedrag grijs gebied

Is het een onschuldige foto zonder bedoeling? Of hebben we hier onze bedenkingen bij? Zijn we bij een thirst trap in een relatie op zoek naar aandacht? Of maken we ons schuldig aan micro-cheating?

Contact en gedrag op social media, is een beetje een grijs gebied. Daarnaast kunnen onzekerheden voor extra misverstanden en wantrouwen zorgen. Therapeut Tara Denneny, die eerder ook over de verschillende fases in een huwelijk het een en ander toelichtte, legt aan Psychology Today uit hoe om te gaan met relaties en social media-kwesties.

Jaloers of onzeker

Volgens haar is het raadzaam om eerst samen uit te zoeken hoe jullie over social media en het plaatsen van foto’s, denken. Ze haalt een onderzoek aan dat concludeert dat 20 procent van de volwassenen zich wel eens jaloers of onzeker voelde in een relatie door de interacties op social media. Onder de jongere generatie, 18 tot 29 jaar, is dit aantal nog groter, namelijk 34 procent.

Foto’s plaatsen, liken of reageren

Uit hetzelfde bovengenoemde onderzoek blijkt dat vrouwen eerder hun ongenoegen uiten over het social media-gedrag van hun partner. 29 procent van de vrouwen geeft gevoelens van onzekerheid of jaloezie toe, tegenover 17 procent van de mannen.

Daarom pleit de therapeut ervoor om te praten over elkaars grenzen, waarden en onzekerheden. En dan vooral ook het plaatsen van thirst traps van jezelf of van anderen te benoemen.

Aandacht en bevestiging

Daarnaast benadrukt Denneny het belang van wederzijds respect en begrip. Daarom moet ook jullie motivatie achter het plaatsen of liken van thirst traps aan bod komen. De therapeut haalt een andere studie aan waaruit blijkt dat frequente social media-gebruikers, zeker zij die veel solofoto’s of selfies posten, meer kans hebben op een hoger niveau van narcisme en behoefte aan aandacht. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat jouw partner narcistisch is. Maar het kan duiden op een verlangen naar bevestiging of aandacht.

Volgens de therapeut kan een open en eerlijk gesprek voeren over social media-gebruik goed zijn. Waarbij je op zoek gaat naar de reden achter de foto’s en wat ze voor een relatie kunnen betekenen. Begrip en respect kan zorgen voor gezondere communicatie en een sterkere band.

Respect en vertrouwen

En ondanks jouw mening over thirst traps of behoeftig social media-gedrag, is het belangrijk om verschillende standpunten te respecteren. Je hoeft elkaar niet te veranderen. Maar blijft het een probleem dat steeds terugkeert en de relatie onder druk zet? Dan is het raadzaam om jullie relatie eens goed te evalueren en te onderzoeken wat goed voor je is.

Denneny sluit af dat relaties gedijen op wederzijds respect, empathie en vertrouwen. „Het omarmen van deze waarden, zelfs bij online zelfexpressie, kan de weg vrijmaken voor een diepere en veerkrachtigere band tussen partners.”

