Gasprijs daalt weer, dit is waarom

Nadat de gasprijs twee weken geleden weer steeg en 35 procent hoger was dan voor de oorlog tussen Israël en Hamas, is die nu weer gedaald. Dat komt omdat de zorgen over de aanvoer van gas uit het Midden-Oosten, afnemen.

De prijs van de brandstof liep eerder juist op doordat Israël als gevolg van het conflict met Hamas voorlopig geen gas meer levert aan Egypte. In dat land wordt Israëlisch gas omgezet in vloeibaar gemaakt aardgas (lng), bestemd voor de Europese en Turkse markt.

Volgens expert Hans van Cleef van energie-adviesbureau Publieke Zaken is de Egyptische lng-export naar beide markten goed voor 5 procent van het totale Europese en Turkse aanbod. Als het conflict nog langer duurt, zal de Israëlische gasproductie laag blijven, meldt Van Cleef. Mocht dat zo zijn, dan is de kans aanwezig dat er deze winter geen lng vanuit Egypte naar Europa stroomt. Toch lijkt de impact voor Europa volgens de energie-expert vooralsnog beperkt.

Mocht je nu denken: leuk, die gedaalde gasprijs, maar het is me alsnog te duur, dan hebben we hier wat tips voor je om te besparen op gas.

Gasprijs gedaald

Op de Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs voor leveringen in november vanochtend met bijna 3 procent tot 46,69 euro per megawattuur. Gisteren werd de brandstof al ruim 9 procent goedkoper.

Wel is gas nog steeds duurder dan voor de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. In de week na die aanval tikte de gasprijs zelfs het hoogste niveau sinds februari aan.

De oorlog tussen Israël en Hamas is van grote invloed op de gasleveranties en handelaren houden de ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten. De diplomatieke inspanningen om te voorkomen dat de oorlog zich over de regio verspreidt, gaan door. Eurasia Group, een adviesbureau voor politieke risico’s, schat de kans op 70 procent dat de oorlog onder controle zal blijven. Ook gaat Europa de winter in met volle gasvoorraden, die dankzij het overwegend milde herfstweer nog niet zijn aangesproken.

