Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André Hazes reageert op gelekte brief aan Yvonne Coldeweijer: ‘Ik ga niet met vingers wijzen’

André Hazes doet in zijn documentaire André Hazes: The Next Chapter het boekje open over zijn leven na zijn verslaving. Alle roddels komen ter sprake, evenals de gelekte brief aan Yvonne Coldeweijer.

„Elke keer als je denkt dat iets je niet kan verbazen, komt er weer iets om de hoek.”

Afzender brief nog altijd onbekend

Coldeweijer bracht eind vorig jaar naar buiten dat Rachel Hazes aan Sarah van Soelen een brief zou hebben gelekt. De brief zou afkomstig zijn geweest van André Hazes. Met de brief had Rachel Hazes volgens Coldeweijer een breuk tussen Monique Westenberg en haar zoon willen forceren.

Voor de zanger kwam het uitlekken van de brief als een grote klap. „Die brief is natuurlijk wel iets wat mij, vooral in die tijd, heel erg liet twijfelen aan alles en iedereen. Die brief hebben maar twee personen en dat zijn Sarah – en haar ouders – en mijn moeder.” In de brief stond onder andere dat Monique Westenberg een slechte invloed op de Hazes-zoon zou hebben.

Wie de brief heeft gelekt is niet bekend. „Daar ga ik denk ik nooit achter komen. Wie ‘m heeft verstuurd”, vertelt hij in de documentaire. Hij heeft wel zijn best gedaan om de schrijver ervan te vinden. „Dat hele filmpje hebben we ontleed. Ik heb er ook een schriftexpert op gezet. Daar kwamen wel wat antwoorden uit, waar het vandaan zou kunnen komen.” Namen noemt hij niet. „Alsnog ga ik niet met vingers wijzen. En misschien wil ik dat ook allemaal niet geloven, waar het vandaan komt.”

Hazes staat ‘achter, voor en naast’ haar zoon

Rachel Hazes ontkent echter de beschuldigingen van Coldeweijer. In een Instagram-post reageerde Hazes vorig jaar op de video. Volgens haar was er nooit sprake van een relatiebreuk. „Ik zal als moeder niet alleen altijd achter mijn zoon staan, maar ook voor en naast hem. Van een relatiebreuk is daarom ook geen sprake.”

Het bleef niet alleen bij sociale media: Hazes sleepte Coldeweijer ook daadwerkelijk voor de rechter. Begin dit jaar bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat Coldeweijer haar video met uitspraken over Rachel Hazes moet verwijderen en bovendien een rectificatie moet plaatsen. Ook werd beslist dat de juicevlogger de term „gecremeerde kroket”, waarmee zij naar Hazes verwees, niet meer mag gebruiken.

Reacties