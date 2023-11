Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN-organisatie: 1,2 miljard dollar nodig voor hulp Palestijnen

De Verenigde Naties hebben zeker 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) nodig voor noodhulp aan Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) hebben 2,7 miljoen mensen hulp nodig.

Enige dagen na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zei OCHA al dat het 294 miljoen dollar nodig had voor noodhulp. „De situatie is sindsdien steeds uitzichtlozer geworden”, aldus de organisatie. Volgens OCHA hebben alle inwoners van Gaza steun nodig, plus een half miljoen mensen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

