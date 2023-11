Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat bedoelen politici nou precies met migratie? Lubach zoekt het uit

Wie bedoelen politici precies als ze het over migranten hebben?, vraagt Arjen Lubach zich af in de laatste aflevering van De Avondshow met Arjen Lubach. Afgelopen zomer viel het kabinet op het migratieonderwerp en ook in verkiezingstijd is het een hot topic. Maar wat er nou precies met het woord bedoeld wordt, blijft vaak in ongewisse, vindt Lubach.

Met een kabinet van amper anderhalf jaar oud, bleek deze zomer dat de partijen er toch niet met elkaar uit konden komen. Het asielbeleid dreef een wig tussen de partijen VVD en CDA en de ChristenUnie en D66. De grote vraag die centraal stond was hoe de migratiestroom omlaag te brengen. Een stop op gezinshereniging, wilde Van der Burg als ‘stopknop‘ gebruiken. ChristenUnie zag dat absoluut niet zitten.

Niet verwonderlijk dat het thema migratie een grote rol speelt in de huidige verkiezingen. Maar waar doelt dat containerbegrip precies op, vroeg Lubach zich af in De Avondshow met Arjen Lubach.

Gemêleerdere groep, volgens Lubach

Want wie aan migratie denkt, denkt vaak al gauw aan vluchtelingen of arbeidsmigranten, maar de groep is gemêleerder dan dat, legt hij uit.

Zo telde Nederland in 2022 400.000 immigranten, volgens cijfers van het CBS. „Maar er gaan natuurlijk ook nog een heleboel mensen weg. Dat waren er vorig jaar ongeveer 179.000”, zegt Lubach. „En als je wil weten hoeveel er vorig bij zijn gekomen, moet je dat van elkaar aftrekken. Dan kom je uit op ongeveer 220.000.”

Expats

Veruit de grootste groep immigranten bestaat uit arbeidsimmigranten en hun gezinnen. Het merendeel komt van binnen de Europese Unie. Een ander aanzienlijk deel in deze categorie bestaat uit kennismigranten, ook wel expats genoemd.

Een andere grote groep immigranten die dat jaar naar Nederland kwam, zijn Oekraïense vluchtelingen, legt Lubach uit. Iets meer dan een vierde van het totaal aantal immigranten kwam dat jaar uit Oekraïne.

Vluchtelingen en nareizigers

De groep vluchtelingen uit niet-Europese landen is een stuk kleiner, dat gaat om elf procent van het totaal aantal immigranten. Iets minder dan de helft van deze groep, (39 procent) bestaat uit nareizigers, die groep waar het kabinet over viel.

Ook bestaat het aantal immigranten uit internationale studenten, mensen met een buitenlandse nationaliteit die hier voor de liefde naartoe komen of Nederlanders die weer terugkeren na een periode buiten de grenzen te hebben gewoond.

Meer van de middelen

Het argument dat het percentage asielzoekers maar een klein deel is van het totaal aantal immigranten, haalt niet meteen de angel uit het migratiedebat, zo vindt Lubach. „Dat is ook een goed punt, maar de meeste daarvan blijven hier, terwijl expats vaak weer vertrekken. Bovendien vragen ze meer van onze middelen. Ze krijgen bijvoorbeeld een huis”

Dat is logisch, vindt Lubach „maar daarvan hebben we er wel te weinig. En een expat moeten ook ergens wonen, maar die leveren ook weer een heleboel op. Dus het is maar wat je belangrijk vindt. En politici zijn vaak heel stellig in wat ze willen, maar ook heel onduidelijk in welke groep ze precies bedoelen en hoe ze die denken tegen te houden.”

Complex vraagstuk vindt Lubach

„Het ligt best gecompliceerd”, concludeert Lubach. „Maar dat betekent niet dat je er niet over moet praten. Je moet er juist wel over praten. Want zonder migratie zou de bevolking juist krimpen. Dan kan je denken: chill meer huizen voor ons, maar de vergrijzing neemt toe, dus we hebben ook meer nieuwe jonge mensen nodig om ons te verzorgen als we oud zijn.”

