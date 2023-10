Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spoorloos: Adriana (93) weet eindelijk wie haar vader was, na intense en ingewikkelde zoektocht

Je hele leven lang niet weten waar je precies vandaan komt en welke twee mensen hebben geleid tot jouw geboorte, dat was 93 jaar lang realiteit voor Adriana. Gisteren in Spoorloos zagen we haar verhaal en gingen we mee op ontdekkingsreis naar haar biologische familie. En dat was nogal een reis.

Adriana was haar leven lang op zoek naar haar vader, maar zonder resultaat. Tot ze het team van Spoorloos inschakelde. Nu weet ze eindelijk wie haar vader was, dankzij uitgebreid dna- en stamboomonderzoek. In het voorjaar was zij al in Spoorloos te zien, toen het avontuur begon. „Voor ik ga hemelen, zou ik wel graag willen weten wie het in zijn hoofd gehaald heeft om mij te maken”, vertelde ze destijds.

Onlangs zagen we Yine in Spoorloos, die haar halfbroer en -zus terugvond, maar waar ook tragische onthullingen mee gemoeid waren.

Ingewikkelde zoektocht in Spoorloos leidt naar verlossend antwoord

Kijkers van Spoorloos hebben genoten van Adriana en leven met haar mee. Zo schrijft een kijker dat „zo’n lief en beleefd mens een fijnere jeugd had verdiend”. Want dat deze mevrouw het moeilijk heeft gehad, is duidelijk. Als zij 9 jaar oud is, overlijdt haar moeder. Haar stiefvader brengt haar naar een een kindertehuis, met een ‘verschrikkelijk regime’. Volgens Adriana werd er niet meer van haar gehouden. „Dat was het naarste.”

Na de aflevering van Spoorloos van dit voorjaar, komen er veel reacties binnen. ‘Adriana lijkt op mijn opa’, ‘mijn opa vertoont veel gelijkenissen met Adriana’, schreven mensen bijvoorbeeld. Maar al die reacties, hoe lief bedoeld ook, leiden tot niks. Gelukkig is daar de DNA-databank, waarin Adriana’s DNA is gezet. Gisteravond blijkt er dan eindelijk een match te zijn: er is familie gevonden, ook dankzij het stamboomonderzoek. Spoorloos-presentator Derk Bolt zegt dat ze ‘het onmogelijke voor elkaar hebben gekregen’. „Na negen maanden intensief zoeken weten we wie de vader van Adriana is.”

‘Nu gaat de zoektocht samen verder’

Haar vader is bijna 130 jaar geleden in het hartje van Rotterdam geboren. Maar het blijft niet alleen bij het vinden van Adriana’s vader: Spoorloos komt erachter dat er nog iemand is die nooit heeft geweten dat de gevonden man haar vader is. Uiteindelijk blijkt uit de databank dat Adriana veel DNA deelt met ene Marcel uit Gorinchem. Dat blijkt haar neef te zijn. Na verder onderzoek blijkt het een ingewikkeld verhaal. Marcels moeder blijkt óók een dochter te zijn van ‘de onbekende vader’. De man waarvan hij dus dacht dat het zijn biologische opa was, is dat niet.

„Ik vind het wel leuk, een zusje”, vertelt Adriana, ondanks dat Marcels moeder vijf jaar geleden overleden is. „Heb ik altijd aan mijn moeder gevraagd: ik wil zo graag een zusje.” Volgens Marcel wist zijn moeder niet dat haar vader niet de man was die zij kende.

Spoorloos brengt de, zo blijkt nu dus, neef en tante met elkaar in contact. „Dat vind ik leuk”, reageert Adriana als de bel gaat en haar verteld wordt dat Marcel voor de deur staat. „Dat iemand toch familie van je is. En ik vind het leuk om mensen te ontmoeten.” Nu ze elkaar hebben ontmoet, gaat de zoektocht met z’n tweeën verder. Marcel: „Nu zijn we allebei op zoek, u naar uw vader, ik naar mijn opa.”

Tante Adriana met neven herenigd

Uiteindelijk stuit Spoorloos op het verlossende antwoord: ze hebben de opa en oma van Adriana en haar halfzus gevonden. Zij hadden vier zoons, één van hen moet de vader van Adriana en haar halfzus én de opa van Marcel zijn. Het programma komt Adriana’s neef Bert, uit deze familielijn, op het spoor. Hij werd bekend als de zingende tandarts en wil meedoen aan het onderzoek. Wat blijkt? Zijn opa, Jan, is Adriana’s vader. Als Adriana dat nieuws hoort, moet ze vooral veel lachen. „Het is toch niet waar? ‘De Aal’ (dat was de artiestennaam van de zingende tandarts, red.), daar heb ik die gekkigheid van…”

„Zijn opa is mijn verwekker? Wat vreten die kerels toch uit…” Uiteindelijk staat ook Bert, de zingende tandarts dus, bij Adriana voor de deur. De twee neven en hun tante zijn ‘herenigd’, als je het zo kunt noemen, en Adriana heeft op deze mooie leeftijd haar familie leren kennen. Bert vertelt nog over zijn opa dat hij hem herinnert „als een beetje een eenzame man met heel veel poezen om zich heen”.

Adriana voelt echter niet heel veel als ze de foto van haar vader eindelijk onder ogen krijgt. „Ik vind het veel leuker dat hij hier is, hij is iemand”, wijst ze naar Marcel. Na het programma hebben de twee dan ook contact gehouden. Maar over haar vader blijft ze nuchter: „Ik was nieuwsgierig naar de goede man en nu weet ik het. Ik heb het mijn hele leven zonder hem moeten doen, dus ik ben er verder nogal nuchter onder.”

Je kunt Spoorloos terugkijken via NPO Start.

Reacties