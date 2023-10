Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heftige onthullingen in Spoorloos, wanneer Yine halfbroer en -zus ontmoet

In Spoorloos gaat presentator Derk Bolt voor mensen op zoek naar familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren, of zelfs nog nooit hebben ontmoet. Gisteravond was er weer zo’n emotionele aflevering, waarin Yine op zoek gaat naar haar halfbroer en -zus. Wanneer ze eindelijk herenigd worden, hoort daar een heftige onthulling bij.

Yine wil graag in contact komen met haar halfbroer en -zus, Bolt en zijn team gaan voor haar op zoek naar de juiste matches. Spoorloos kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat er onjuiste matches waren gemaakt. Derk Bolt verdedigde de ‘fixer’ van die matches bij Khalid & Sophie en werd keihard aangepakt.

Hereniging met halfbroer en -zus in Spoorloos

De 38-jarige Yine is geboren in de Dominicaanse Republiek, maar woont nu in Waddinxveen. Haar ouders waren 5 à 6 jaar bij elkaar, en ze hoorde over haar vader dat het een hele joviale man was. Haar ouders kregen, naast Yine, samen nog twee kinderen. Toch was haar vader „niet heel trouw” aan haar moeder. Daarom verlaat zij hem, samen met de kinderen, en vertrekt ze naar Curaçao. Als Yine een jaar of 4 is, ziet ze haar vader weer, en dat voelt als een soort ‘eerste ontmoeting’.

Maar naast haar vader, ziet ze daar ook twee andere kinderen. „Zij waren iets jonger dan ik”, vertelt ze. „Dat waren mijn halfbroer en m’n halfzusje.” Wanneer Yine 10 is, gaat ze voor het laatst op bezoek naar haar vader, omdat hij ongeneeslijk ziek is en op sterven ligt. Haar halfbroer en -zus zijn daar ook, maar dat is gelijk de laatste keer dat ze hen ziet. Wel bleef ze altijd benieuwd naar ze, dus werd Spoorloos ingeschakeld.

Yines tantes, de halfzussen van haar vader, konden namelijk niet veel helpen. Zij vertelden haar dingen over de kinderen die ze via via hadden gehoord, maar het leidde tot niks.

Heftige onthullingen

In het programma lukt het Derk Bolt en zijn team om Yine met haar halfbroer José Ramon en halfzus Deyadira te herenigen. Deyadira blijkt echter helemaal geen bloedverwant te zijn. Toch ziet Yine haar als familie. Ze blijkt een moeilijk leven te hebben: op jonge leeftijd had ze al zeven kinderen van verschillende mannen, en haar leven is veelal een worsteling. „Ze vertelde dat ze haar telefoon heeft verkocht om medicijnen te kopen voor haar baby”, vertelt Yine achteraf.

En ook met halfbroer José Ramon is het niet goed gesteld. Hij is verslaafd aan heroïne en leeft op straat. Yine: „De ontmoeting zelf was heel goed en gezellig, maar hun situatie maakte mij een beetje verdrietig. Ik had het graag anders gezien.”

Om dat te bewerkstelligen, zoekt ze samen met haar tante Vita, een volle zus van haar vader, naar manieren om José Ramon en Deyadira te helpen. Vita blijkt ook, nadat hun vader was overleden, jarenlang voor de kinderen gezorgd te hebben. Ook nu houdt ze een oogje in het zeil, Yine zelf belt regelmatig met één van de dochters van Deyadira. Voor José Ramon is opname een optie, om iets aan zijn heroïneverslaving te doen.

Je kunt Spoorloos terugkijken via NPO Start.

