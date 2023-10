Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kun je aan je nagels zien of je (on)gezond bent?

Als je veel hoest, is je (on)gezondheid wel duidelijk. Pijn is natuurlijk al helemáál een teken. Maar is er ook een manier om op een niet alledaagse manier je gezondheid te checken? Zeggen je nagels er bijvoorbeeld iets over?

De één kluift z’n nagels af, de ander laat ze dertig jaar lang groeien zonder er ook maar iets aan te laten doen (en velen zitten ertussenin). Nagels zijn handig tegen jeuk natuurlijk, of om die irritante knoop uit je schoenveter te krijgen.

Maar ze hebben nóg een functie, ziet Metro bij in ieder geval drie bronnen: Gezondheid.be, Women’s Health en Pharmamarket. Ze kunnen iets zinnigs over je gezondheid zeggen. Hard boeren doet dat overigens ook, maar goed, het gaat in dit artikel over nagels.

‘Houd je nagels in de gaten’

Verzorgde vingernagels zijn belangrijk voor je uitstraling en je zelfbeeld, maar ze zeggen ook iets over je gezondheid. Daarom is het zeer belangrijk dat je beschadiging of infecties vermijdt en dat je je nagels goed in de gaten houdt, schrijft het Vlaamse Gezondheid.be.

Stellig: „Kleine verschillen in structuur of kleur van de nagels kunnen een eerste indicatie zijn van ernstige onderliggende problemen zoals een nierziekte of hartaandoening.”

Nagels en kwalen

Een korte opsomming van hoe je nagels eruit zien en wat er dan aan de hand kan zijn.

(Extreem) bleke nagels: komen voor bij een laag aantal rode bloedcellen. Soms wijzen ze ook op een leveraandoening, bloedarmoede of hartfalen.

Wit: dit kan wederom wijzen op hartfalen, maar ook op diabetes.

Gele nagels: je rookt (of gebruikt altijd nagellak zonder beschermende basislaag)… Zo niet, een gele kleur kan het gevolg zijn van een schimmel of worden veroorzaakt door een slechtwerkende lever.

Bruinachtige strepen: kleurveranderingen moet je net als moedervlekken goed in de gaten houden. Melanoom kan ook in een nagelbed opkomen. Een dermatoloog bezoeken is de tip.

Zwarte nagels: kan het gevolg zijn van als je bijvoorbeeld klem hebt gezeten. Een zwarte vlek of streep kan een kwaadaardig melanoom zijn en moet behandeld worden.

Blauw, wit, rood, droog, hol, bol

Blauwe schijn: kan wijzen op een tekort aan zuurstof. Een longprobleem kan daaraan ten grondslag liggen.

Witte lijnen: horizontale witte lijnen op je nagels heten lijnen van Muehrcke. Als je die hebt, duiden ze meestal op een tekort aan eiwitten of zink in je lichaam. Nierziekten of leverproblemen zijn een andere mogelijkheid.

Rode nagels: een roze kleur is gezond, rood niet. Donkerrood betekent dat je je moet laten onderzoeken. Er kunnen problemen zijn met je nieren, longen of zelfs het hart.

Droog: als je nagels gemakkelijk barsten, heb je waarschijnlijk een schildklieraandoening. Zijn ze daarbij ook nog geel, dan ligt een schimmelinfectie meer voor de hand.

Holle nagels: ook wel de lepeltjesnagel genoemd. Dat betekent meestal een tekort aan ijzer. Je kunt je het best even laten testen, want bloedarmoede is een mogelijkheid.

Bol: krommen ze omhoog, dan kan dat een teken zijn van astma of een vaatverwijding.

Let op: dit is geen medisch advies. Heb je ‘afwijkende nagels’ en denk je dat er iets meer aan de hand is? Breng dan een bezoekje aan bijvoorbeeld je huisarts voor gepersonaliseerd advies.

