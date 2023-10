Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht nieuws voor GoedNieuws Vandaag: weinig kijkers en tja, het is het (nog) niet

Een tv-programma met alleen maar goed nieuws, je moet er maar opkomen… Dat is over het nieuwe SBS6-programma GoedNieuws Vandaag wat cynisch gezegd natuurlijk, want als media even geen ellende uit de wereld brengen is bepaald geen uitvinding. Talpa besloot toch: we gaan het weer doen. De conclusie na gisteravond: dit is een gevalletje ‘au’…

Vooropgesteld: iedereen verdient een kans en na een zeer matige kijkcijferstart van gisteravond (185.000 nieuwsgierigen) ook een tweede. Zo ook GoedNieuws Vandaag. Eerlijk gezegd had ik – Erik Jonk – het programma normaal gesproken links laten liggen, maar ja, als je voor Metro de tv-rubriek Blik op de Buis maakt, werd de televisie toch maar even aangezet.

Zware concurrentie voor GoedNieuws Vandaag

Voor wie het helemaal gemist heeft: GoedNieuws Vandaag – slecht nieuws verboden – is dus van SBS6 en wordt elke werkdag om 18.00 uur uitgezonden. Dat betekent recht tegenover het NOS Journaal op NPO 1 en 2, deels tegenover Eenvandaag en met ook nog eens RTL Nieuws als concurrent. Sorry, maar dan ben je eigenlijk al kansloos. Had Talpa dan niet geleerd van de flop 6 Inside uit 2019? Dat was een ‘normaal nieuwsprogramma’, maar kon niet opboksen tegen al het andere nieuwsgeweld. Denk je dan: met GoedNieuws Vandaag en alleen maar positief gekwebbel lukt het wel?

Mediaverslaggever Rob Goossens, zelf betrokken bij het genoemde en mislukte 6 Inside, vindt in elk geval van niet. Hij haalde gisteravond even zijn gram.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als 6 Inside-alumnus ben ik erg opgelucht dat we niet langer het allerslechtste SBS6-programma om 18.00 uur ooit zijn #goednieuwsvandaag — Rob Goossens (@GoosR) October 2, 2023

Blij ei in GoedNieuws Vandaag

GoedNieuws Vandaag wordt afwisselend gepresenteerd door Nikki Herr (deze aardige dame trapte bij de première af) en Donatello Piras. Elke dag schuiven drie journalistieke gezichten aan. Gisteravond waren dat presentatrice Sofie van den Enk, ‘dagvoorzitter van Nederland’ Rens de Jong en Rhijja Jansen, hoofdredacteur Tijdschrift voor Verzorgenden. Jansen had in het verleden ook een rubriek in Metro. Later kunnen we onder meer Talitha Muusse en blij ei Raymond Mens (wel een leuk blij ei) verwachten.

Volgens GoedNieuws Vandaag is een groot deel van de kijkers ‘de nadruk op negativiteit zat’. Bij een onderzoek onder tweeduizend Nederlanders heeft 65 procent van de respondenten dat gezegd. Dat kan wel zo zijn, maar als ik een vraag over slecht nieuws voorgelegd krijg, dan antwoord ik waarschijnlijk ook dat dat voor mij niet altijd hoeft. Is er echter bijvoorbeeld zo’n drama als de schietpartij in Rotterdam aan de hand, dan ben je die mening meteen weer vergeten en ga je toch kijken.

Geforceerd blij kijken

Wat we gisteravond voorgeschoteld kregen, met nogal geforceerd blij-kijkerij? Een rondje goed nieuws („Nederland gaat naar de maan” en het totaal niet boeiende „late night shows in Amerika zijn terug”), een Top 3 goed nieuws met veel likes en drie uitgebreidere onderwerpen. ‘Nederlandse muziek gaat door het dak’, was het goede nieuws (duurde laaaaaaaaaaang), net als ‘jongeren in het buitenland krijgen les in elkaar begrijpen’ en er was een item over een landgoed waar uitgeblust zorgpersoneel een paar dagen in de watten wordt gelegd.

Vooraf werd er door ‘kenners’ al ernstig over GoedNieuws Vandaag getwijfeld. Eigen SBS6-collega Johan Derksen sprak bij voorbaat zelfs van „prietpraat, het is niks, het wordt niks, niet doen zo’n flutshow”. Het valt te prijzen dat Nikki Herr daar gisteravond aandacht aan besteedde en meldde: „We doen het lekker wel.”

Tina Nijkamp vernietigend

Naar al dat puike nieuws van GoedNieuws Vandaag keken dus maar 185.000 mensen (waarbij velen dat waarschijnlijk vooral uit nieuwsgierigheid deden). Tv-cijfers worden tegenwoordig pas een week later gedeeld, maar de makers en ook kijkcijfer-duider Tina Nijkamp krijgen ze wel.

Nijkamp reageert vanmorgen vernietigend: „De dag die je wist dat zou komen: GoedNieuws Vandaag start met slechts 185.000 kijkers. Vergelijkbaar met Lingo-herhalingen die vorige week op dit tijdstip stonden.” Het voormalige SBS6-opperhoofd tipt gelijk maar: „Maak er een wekelijkse show van na Shownieuws op zondag om het weekend positief af te sluiten. Want dit lijkt met dit tijdstip een onmogelijke opdracht.”

📺 Flop en top Nog twee programma’s scoorden gisteravond dramatisch en dat hebben we het over NPO 1-prime time: The Biohack Project (224.000) en Volendam in de Eredivsie (288.000). Naast startflop GoedNieuws Vandaag scoorde SBS6 gisteravond ook met de twee absolute kijkcijferkrakers: Vandaag Inside (1,3 miljoen) en Chateau Meiland (1,2 miljoen).

Verlangen naar slecht nieuws

Alles bij elkaar opgeteld: slecht nieuws voor GoedNieuws Vandaag. Ik vond het niks en dat zal vandaag waarschijnlijk weer zo zijn. En volgende week, als het nog bestaat. Ik las een reactie over het programma op X: „Wat kun je verlangen naar slecht nieuws.” Au. Zover wil ik niet gaan. Maar ik vrees dat de volgende keer dat ik kijk, dat op een dag als die van de ramp in Rotterdam zal zijn. Dan ben ik slechts nieuwsgierig naar hoe de redactie met zo’n dag, waarop je eigenlijk geen goed nieuws met een vrolijk gezicht kunt brengen, omgaat.

Aantal blikken uit 5: 2

Noot: 1 blik extra voor de lef en de moeite.

Wil je GoedNieuws Vandaag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Reacties