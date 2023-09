Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester Aboutaleb vertelt bij Op1 over schietpartij in Rotterdam: ‘Explosie van emoties’

Donderdag 28 september 2023 zal in het geheugen van Rotterdam gegrift staan als een gitzwarte dag. Een 32-jarige schutter schoot in een woning namelijk een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter dood, daarna schoot hij ook een 43-jarige arts en docent van het Erasmus UMC dood. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zat gisteravond bij Op1 om te praten over de gebeurtenissen.

De vrouw en haar dochter woonden in dezelfde buurt als de verdachte, hij zou hen in hun woning dood hebben geschoten. De arts zocht hij op in het ziekenhuis. Op dit moment gaat de politie ervan uit dat de verdachte, die eerder is veroordeeld voor dierenmishandeling, alleen handelde. Hij is opgepakt.

Schietpartij in Rotterdam, Erasmus UMC

Het Openbaar Ministerie had het Erasmus UMC gewaarschuwd voor Fouad L., de verdachte. Daarin kwam zijn veroordeling voor dierenmishandeling naar voren, maar sprak het OM ook over „zorgwekkend gedrag”. Zo zou hij „halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren” liggen, hard schreeuwen, lachen en „psychotisch gedrag” vertonen.

Tijdens een doorzoeking van zijn telefoon vond het OM beelden waarop mensen „met messteken om het leven” worden gebracht, net als nazistische en rechtsextremistische afbeeldingen. Ook heeft hij een alcoholverslaving en depressies, vertelde hij in een politieverhoor. Aan de NOS bevestigt het OM de inhoud van deze mail.

Ahmed Aboutaleb sprak gisteren tijdens een persconferentie als eerste. Daar zei hij dat ‘de emotie in de stad groot was’ en beloofde hij de mensen die dat nodig hebben, te helpen. Veel mensen waren namelijk getuige van de gebeurtenissen.

Aboutaleb bij Op1: ‘Explosie van emoties’

Bij Op1 is de burgervader aangeschoven om meer te vertellen over gisteren, met name over een bijeenkomst van nabestaanden van de slachtoffers. „Wij waren daar vooral om te luisteren naar de emoties van de mensen”, legt hij uit. „In de auto daar naartoe had ik al bericht gekregen dat het 14-jarige meisje was overleden (zij was eerst zwaargewond, red.). Ik was bang dat dat nieuws via social media de bijeenkomst binnen zou treden, en dat gebeurde.”

Aboutaleb vertelt dat hij, op het moment dat dat nieuws aankwam bij de nabestaanden, naast een jong meisje zat. „Zij was de beste vriendin van het 14-jarige slachtoffer. Ze zei: ‘Ik ben met haar opgegroeid.’ Ze kreeg dat bericht binnen op haar telefoon en die gaf ze door aan haar vriendin, en er was een explosie van emoties, dat was niet meer te houden. Ook aan onze kant.”

De burgemeester vertelt dat zijn bedoeling op de bijeenkomst was om de mensen een hart onder de riem te steken, „een hand vast te houden”. „Dat gebeurde echt volop aan alle kanten. Mensen steunen elkaar, maar de emoties hadden de overhand. Ook boosheid en verdriet.”



Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb is net terug van een bijeenkomst met nabestaanden van de slachtoffers van het schietincident. ''Ik zat naast een meisje dat de beste vriendin was van het overleden meisje. Er was een explosie van emoties.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/qmu8TSWnC6 — Op1 (@op1npo) September 28, 2023

Moeder, dochter en arts overleden

Op1-presentatrice Fidan Ekiz is benieuwd wat Aboutaleb deed, toen de beste vriendin van het 14-jarige meisje het bericht van haar overlijden binnenkreeg. „Wat kun je dan doen als burgemeester?” Aboutaleb: „Je verstilt. Ze bleef ook niet lang zitten, ze liep naar buiten omdat ze dacht dat we last hadden van haar emoties. Ik heb gezegd: ‘Jongens, het kan hier allemaal, het is besloten’.” Toch verstilde hij toen zij het nieuws kreeg en er een ‘explosie van emoties’ volgde. „Ik vreesde voor deze situatie en het gebeurde.”

Sven Kockelmann, mede-Op1-presentator: „Klopt het dat het overleden meisje één van een tweeling is, en dat er nog twee andere kinderen in dat gezin zijn?” Aboutaleb knikt instemmend, bevestigend dat het meisje deel van een tweeling is. „Maar de volledige gezinssamenstelling heb ik niet paraat. Het gaat in ieder geval om een moeder en een dochter die overleden zijn.”

