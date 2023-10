Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roken wordt nog duurder, maar is dat genoeg om te stoppen? Op1 vraagt het aan experts

Stoptober, de maand waarin stoppen met roken centraal staat, is aangebroken. In dat licht bespreekt Op1 of de vele prijsverhogingen van sigaretten helpt om verstokte rokers te laten stoppen.

Longarts Leon van der Toorn, tabakswinkelier Marco van der Horst en zangeres en oud-roker Eva Simons zijn aangeschoven om het erover te hebben.

Stoppen met roken

Per 1 april, en dat is geen flauwe grap, moeten rokers weer meer gaan betalen voor een pakje sigaretten. Maar werkt dat wel? Longarts Van der Toorn verduidelijkt dat er „nog veel te veel” Nederlanders roken. „Bijna zo’n drie miljoen. Afgelopen jaren is het wel wat gedaald, maar er moet nog veel gebeuren.”

Van der Toorn legt uit dat onder volwassenen het aantal is gedaald van 26 procent naar 19 procent. „Dat lijkt mooi, maar onder jongeren zien we een stagnering van de cijfers.”

Op1 over Stoptober

Hoe is het aan de andere kant, voor een tabaksverkoper? „Als minder mensen roken, breken er dan barre tijden voor je aan?”, vraagt Op1-presentator Welmoed Sijtsma aan Marco van der Horst die in Gouda de oudste tabakswinkel van Nederland runt. „Er is een beleid ingezet van een reductie van het aantal verkooppunten. Wij willen dan wel de laatste zijn die uiteindelijk sluit. Dus in die zin heb ik vooralsnog geen angst voor de toekomst”, verklaart Van der Horst.

Van der Horst juicht het stoppen met roken-initiatief Stoptober wel toe. „Roken is niet goed voor je. Stoptober helpt bij bewustwording, maar ik zie geen klanten die deze maand niet meer komen omdat ze meedoen.” In Op1 vragen ze zich af of dat niet tegenstrijdig is. „Je weet dat het slecht is, maar je verkoopt het toch”, klinkt het. „Je voldoet aan een legale vraag”, is het antwoord van de tabaksverkoper. „Waar vraag is, is ook aanbod.”

Succespercentage

Zangeres Eva Simons is oud-roker. Vorig jaar tijdens Stoptober was zij ambassadeur van het initiatief en inmiddels is ze een jaar rookvrij. „Ik was wel vaker even gestopt, maar het besef kwam binnen dat ik een verslaafde was.”

„Je kunt in november ook stoppen”, reageert tafelgast Maarten van Rossem tussendoor. „Het heeft mij geholpen om het met anderen te doen”, aldus Simons. Dat beaamt Van der Toorn. „Het succespercentage is daardoor best hoog.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Breng je met accijnsverhoging van sigaretten mensen niet meer in de problemen i.p.v. dat ze stoppen met roken? Longarts Leon van den Toorn denkt van niet. “Er wordt vaak gezegd dat dat het pesten is van mensen met de kleine portemonnee. De cijfers zeggen dat niet.” #Op1 #WNL pic.twitter.com/kYsngElCAw — Op1 (@op1npo) October 2, 2023

‘Prijsverhoging helpt’

Het verhogen van de prijs van sigaretten helpt om mensen te laten stoppen met roken, aldus Van der Toorn. „Het idee is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat met elke 10 procent prijsverhoging, er 4 procent minder wordt gerookt.” Daarnaast geven veel mensen bij Van der Toorn aan dat de prijs voor sigaretten een reden is geweest om te stoppen met roken.

Maar rokers kunnen ook elders in Europa op zoek gaan naar goedkopere sigaretten, bijvoorbeeld in Duitsland of Spanje. Volgens Van der Toorn is ook daar onderzoek naar gedaan. „Maar een heel klein percentage gaat daar moeite voor doen.”

‘Zijn zij wel in staat om te stoppen met roken?’

De longarts geeft aan dat het ‘smokkelen’ van rookwaren veelal wordt aangehaald door de tabaksindustrie. „Die zeggen dat er ‘vast veel wordt gesmokkeld’, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.”

Op1-presentator Jort Kelder haalt een ander probleem aan. „De meeste zware rokers zitten in de onderste laag van de inkomensopbouw. Zij geven 5 procent van hun besteedbare inkomen uit aan roken. Met prijsverhogingen gaat dat percentage omhoog. Komen zij daardoor niet in de problemen? En zijn zij wel in staat om te stoppen?”

Pakket aan maatregelen

Van der Toorn vertelt dat het niet een manier is om mensen met een kleine portemonnee „te pesten”. „De cijfers zeggen dat vooral de mensen met een kleinere portemonnee bij een hogere prijs gaan stoppen. Plus de jongeren. Dat zijn de twee voornaamste doelgroepen die we willen bereiken.”

Van der Horst merkt daar echter niks van. „Mensen zijn in mijn winkel op zoek naar de goedkoopste sigaret.” Daarom moeten er naast de prijsverhogingen een „pakket aan maatregelen” komen, vindt Van der Toorn.

Op1 terugkijken kan via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties