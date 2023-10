Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BZV-logeerpartijen een succes, maar niet voor iedereen: ‘Bang dat ze alleen achterblijft’

In Boer Zoekt Vrouw Europa zijn de logeerpartijen inmiddels in volle gang. De vijf boeren brengen ieder op hun eigen manier tijd door met hun logees. Bevalt het leven samen op de boerderij? Hoe is het om continu met z’n vieren te zijn?

En natuurlijk de belangrijkste vraag van de aflevering van gisteravond: is er al sprake van verliefdheid?

Functioneringsgesprekken in Boer Zoekt Vrouw

In Frankrijk wordt een succesvolle eerste melksessie gevierd met een toost. De sfeer is ontspannen en de mannen zijn duidelijk onder de indruk van Claudia. Haar dochters sluiten zich later bij het kampvuur aan, wat leidt tot lange nachtelijke gesprekken. „Je kent elkaar nog niet heel goed, maar we hebben toch al intense gesprekken. Ik vind dat heel bijzonder”, merkt Claudia op.

Over die „intense” gesprekken zijn de Boer Zoekt Vrouw-kijkers echter verdeeld. Sommigen vinden de gesprekken net iets te veel lijken op functioneringsgesprekken…



De mannen van Claudia mogen nu even lekker een stukje pitchen in de stal. #boerzoektvrouw #bzv — Marieke (@Emmetjes) October 15, 2023



Claudia vraagt alles terug alsof de mannen op een slecht functioningsgesprek zitten. “Dat hoop je? Hm” “Ja? Vind je dat? Hm” “Hm” #bzv #boerzoektvrouw — Josan ✨ (@Josyanne) October 15, 2023

‘Bang dat ze alleen achterblijft’

Ondertussen is Bernice voorzichtig in het verkennen van de situatie. De uitdaging is groot, want ze is net verhuisd naar een nieuw huis en heeft meteen drie gasten. Ze vraagt zich af of ze zich de komende dagen meer zal kunnen openstellen en of er diepgaande gesprekken zullen ontstaan. En Bernice is niet de enige die zich dit afvraagt: de kijkers van Boer Zoekt Vrouw beginnen ook te twijfelen of Bernice zich wel kan openstellen.

„Waarom heeft niemand haar eerst gecoacht wat ze kan doen?”, vraagt een kijker zich af op X. „Ik gun haar de wereld, maar ik ben bang dat ze alleen achterblijft”, voegt een ander toe.



Waarom heeft niemand haar eerst gecoacht wat ze kan doen. Ze moet ineens keuken in haar huis, ineens mensen over de vloer. Overweldigend. De jongens helpen haar ook niet echt. Ik bedoel je kan gewoon vragen hoe heb jij geslapen Bernice…. 😃#boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/wyPffAXJ3M — ANITA 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) October 15, 2023



Ik krijg heel erg Annemiek-van-twee-seizoenen-geleden vibes van Bernice (die stuurde al haar kerels na 2 dagen al weg). Ik gun haar de wereld, maar ik ben bang dat ze alleen achter blijft. #bzv #boerzoektvrouw — Emus (@Emus79) October 15, 2023

Boer Haico heeft nog nooit een relatie gehad

In tegenstelling tot de twijfels die Bernice zelf en de Boer Zoekt Vrouw-kijkers hebben over haar succes in het programma, zijn de kijkers vrij zeker over de liefdessituatie van Haico. Hij geniet van het gezelschap van maar liefst drie vrouwen en heeft met allemaal een goede klik, zeker met Ellen. „Ik zou het wel heel fijn vinden als ik mag blijven. Ik vind je een leuke man. Het wordt alleen maar meer”, geeft Ellen dapper toe. Voor de boer komt het niet als een grote verrassing: „Ik denk dat wat ik al vermoedde, dat dat wel bevestigd wordt. Ik heb er toch wel heel veel zin in. Daar word ik wel blij van.”

De twee kaarten ook het onderwerp relaties aan. Haico heeft namelijk nog nooit een relatie gehad. Maar of Ellen dat erg of spannend vindt? „Nee, eigenlijk niet”, antwoordt ze. „Voor mij is het ook een soort van opnieuw beginnen. Door jou ben ik er wel weer achter gekomen dat het ergens in mij nog kan”, vervolgt ze. „Had je die hoop dan opgegeven?”, vraagt de boer. Terwijl Ellen haar tranen niet kan bedwingen, antwoordt ze met een ‘ja’.

De Boer Zoekt Vrouw-kijkers weten het zeker: dit is een match. „Hallo, Haico en Ellen zijn zo lief samen! Ik hoop dat hij goed gaat kiezen volgende week!”



Hallo, Haico en Ellen zijn zo lief samen! Ik hoop dat hij goed gaat kiezen volgende week! #bzv #boerzoektvrouw — 𝕵𝖔𝖘𝖊𝖕𝖍𝖎𝖓𝖊 (@grungelover_x) October 15, 2023



Ik vind Wendy niet bij Haico passen. Jasmijn vind ik persoonlijk t leukst!

Ellen maakt meeste kans …#bzv #boerzoektvrouw — Anders Lundgren (@TotallyAnders) October 15, 2023



Ik had nooit verwacht dit te zeggen, maar ik zie Haico wel eindigen met Ellen! #bzv #boerzoektvrouw — Kaatje (@Kaatjetsjilp) October 15, 2023



Toch wel een veelbetekenende blik van Haico naar Ellen.

Dat wordt zoenen hoor 😏 #boerzoektvrouw #bzv — Marieke (@Emmetjes) October 15, 2023



Volgende aflevering graag starten met een zoenende Haico en Ellen 🥰 #boerzoektvrouw #bzv — Marieke (@Emmetjes) October 15, 2023

Eerste Boer Zoekt Vrouw-keuzemoment

Ook de boeren in Duitsland en Slowakije zijn druk bezig met het uitzoeken van gasten met wie ze nu echt een klik hebben. Een zoektocht waar inmiddels wat druk op begint te komen, aangezien het eerste keuzemoment om de hoek staat. Sommige Boer Zoekt Vrouw-kijkers denken al te weten wie mag blijven, en wie naar huis gaat.



Wie mogen er blijven volgende week? Ik doe alvast een gok: Haico: Ellen en Jasmijn

Richard: Robin en Marlies

Claudia: Paul en René

Piet: Anke en Gea

Bernice: Ype Jacob en Yorick#boerzoektvrouw #bzv — Claire de Raaff (@clairederaaff) October 15, 2023

Boer Zoekt Vrouw kijk je terug via NPO Start.

