Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat maakte Matthew Perry zo goed als Chandler Bing? Renze op Zondag staat stil bij tragisch overlijden

Friends-fans zijn in rouw gedompeld door het tragische overlijden van Matthew Perry. Als Chandler Bing veroverde hij de harten van miljoenen kijkers. Maar wat maakte hem nu eigenlijk zo goed in die rol? Amerika-verslaggever Tom van ’t Einde schoof gisteravond aan bij Renze op Zondag om dat uit te leggen.

De Amerikaans-Canadese acteur werd zaterdag gevonden in zijn huis in Los Angeles. Volgens entertainmentsite TMZ kreeg hij een hartstilstand in een jacuzzi en is hij verdronken, maar de politie heeft dat nog niet officieel bevestigd.

Perry kreeg door zijn rol als Chandler Bing in Friends wereldwijde bekendheid. De serie was in 1994 voor het eerst te zien en werd in zo’n honderd landen uitgezonden.

Renze op Zondag staat stil bij overlijden Matthew Perry

De dood van Perry maakt over de hele wereld veel los. „We hebben allemaal gezien en genoten van hoe Chandler in New York een leven opbouwde met zijn vrienden op die bank in de koffieshop en hoe hij uiteindelijk de liefde vond”, zegt Tom van ‘t Einde bij Renze op Zondag. „Alleen is dat niet het echte leven geweest voor Matthew Perry, want hij is gisteren helemaal alleen in zijn jacuzzi in de heuvels boven Los Angeles overleden.”

De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. nCNN meldde vandaag dat dit mogelijk nog weken gaat duren. Maar Van ‘t Einde heeft wel vermoedens. „We weten dat hij in 2018 al voor de poorten van de dood is weggesleept. Toen heeft hij een maagperforatie, een longontsteking en een hartaanval gehad. Hij is vijf minuten lang gereanimeerd, maar dat heeft hij uiteindelijk wel overleefd. Er is van alles gebeurd. Hij was al sinds 1997 zwaar drugsverslaafd. Dus alles lijkt wel te wijzen op een relatie met die drugsverslaving.”

‘Iemand die je moest leren liefhebben’

Van ’t Einde was groot fan van Friends, maar Chandler was niet vanaf het begin zijn favoriete personage. „Ik was eerst vooral fan van Ross, dat is natuurlijk iemand die je meteen leuk vindt. Een beetje een allemansvriend, zoals jij (Renze Klamer, red.).”

Pas later begon de Amerika-verslaggever de charme van Chandler in te zien. „Op het tweede gezicht is Chandler eigenlijk veel leuker. Die maakte een langzame ontwikkeling door. Hij is wat mysterieuzer en had zeker in de eerste seizoenen een wat kleinere rol in Friends. Het was iemand die je moest leren liefhebben.”

Van ‘t Einde legt uit wat Chandler voor personage was. „Hij is sarcastisch, heeft een hele droge humor en kan heel venijnig uit de hoek komen. Hij heeft veel van die scherpe oneliners. Hij laat in de serie steeds meer van zijn kwetsbare kant zien. Wat ik heel leuk vind en ook een beetje herkenbaar voor mezelf: hij redt zich vaak uit gekke situaties met humor. Dat doe ik ook.”

Je kunt Renze op Zondag terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties