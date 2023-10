Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Friends-acteur Matthew Perry overleden: ‘De wereld zal je missen’

Friends-acteur Matthew Perry is overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Perry was vooral bekend door zijn rol als Chandler Bing in de populaire tv-serie Friends. Hij is 54 jaar geworden.

De Amerikaans-Canadese acteur werd gisteren gevonden in zijn huis in Los Angeles. Volgens entertainmentsite TMZ kreeg hij een hartstilstand in een jacuzzi en is hij verdronken, maar de politie heeft dat nog niet officieel bevestigd.

Perry kreeg door zijn rol als Chandler Bing in Friends wereldwijde bekendheid. De serie was in 1994 voor het eerst te zien en werd in zo’n honderd landen uitgezonden.

Keerzijde van bekendheid

Maar zijn bekendheid had ook een keerzijde. Perry raakte verslaafd aan drank en drugs en had had tijdens het draaien van de serie, die voor een live publiek werd opgenomen, last van angsten.

In zijn memoires ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir’ vertelde de acteur openhartig over zijn jarenlange strijd met verslaving. „Ik heb waarschijnlijk zo’n 9 miljoen dollar uitgegeven om nuchter te worden”, vertelde hij vorig jaar in een interview met de New York Times.

„Niemand wilde meer beroemd worden dan ik. Ik was ervan overtuigd dat dit het antwoord was. Ik was 25, het was het tweede jaar van Friends, maar acht maanden later besefte ik dat de Amerikaanse droom me niet gelukkig maakte en de gaten in mijn leven niet opvulde.”

Geschokte reacties op overlijden Matthew Perry

Het overlijden van Perry is voor veel mensen een grote schok. Op social media laten veel mensen weten diep geraakt te zijn. „Wat een verlies. De wereld zal je missen. De vreugde die je in je veel te korte leven voor zovelen hebt gebracht, zal voortleven”, schrijft Maggie Wheeler, die in Friends de rol van Janice, met wie Chandler een knipperlichtrelatie had, speelde.



En ook de Canadese premier Justin Trudeau, die op dezelfde school als Perry zat, reageert geschokt. „Ik zal de spelletjes op het schoolplein nooit vergeten en ik weet dat mensen over de hele wereld nooit de vreugde zullen vergeten die hij bracht. Bedankt voor het lachen Matthew. Er werd van je gehouden en je zult gemist worden.”



Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Ook in het programma Saturday Night Live is gisteren stilgestaan bij de dood van Matthew Perry. Aan het einde van de aflevering werd een foto van de acteur getoond en was er een moment van stilte.

