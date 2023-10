Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onstuimig weer op komst, houd hier rekening mee als je komende dagen de weg op gaat

In oktober kwam de regen met bakken uit de lucht vallen en daar lijkt in november weinig verandering in te komen. Het is in het begin van de week nog redelijk rustig weer, maar daarna wordt het onstuimig met zware windstoten. Dat zorgt er, in combinatie met het vroeg donker worden, waarschijnlijk voor dat je je moet schrap zetten voor flinke drukte op de weg.

Dat meldt weerdienst Weeronline.

Nat en onstuimig weer op komst

Tot woensdag is het nog relatief rustig herfstweer. Vandaag is er zelfs hier en daar wat zonneschijn te bespeuren. Morgen is een van de beste dagen van de week, al blijft het niet helemaal droog. Ook woensdag is nog een zachte dag voor de tijd van het jaar.

Donderdag breekt een zeer wisselvallige periode aan, die zich vooral laat omschrijven als nat en onstuimig. Verwacht veel buien en harde wind. De wind komt vanuit het zuidwesten en neemt in kracht toe. Daarbij kunnen windstoten tot zo’n 70 kilometer per uur voorkomen, stelt de weersite.

Tot en met zaterdag kan er 20 tot 50 millimeter regen vallen, in kustgebieden is dat 50 tot 70 millimeter en plaatselijk kan er mogelijk nog meer neerkomen.

Er is donderdag een kleine kans op storm aan zee, De wind bereikt daar mogelijk windkracht 9. In de rest van het land staat er een stormachtige windkracht 6 tot 8 met uitschieters van 80 tot 100 kilometer per uur.

Drukte op de weg

De vele regen, de krachtige tot stormachtige wind en de zware windstoten kunnen hinder opleveren voor het verkeer. Die onstuimige weersomstandigheden zorgen in combinatie met het vroeger invallen van het donker door de wintertijd waarschijnlijk voor extra drukte op de weg.

Vooral donderdag, doorgaans al de drukste dag van de week, wordt er een loeidrukke ochtend- en avondspits verwacht. Laat je de auto staan en waag je je op de fiets naar buiten? Dan is regenkleding absoluut geen overbodige luxe.

Vorige Volgende

Reacties