Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik had tot mijn 16e één paar schoenen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 53-jarige Lucinda, die als jongste kind van zeven in Zuid-Afrika opgroeide met heel weinig, maar nu vaak op vakantie gaat en veel deelt met de mensen om haar heen.

Naam: Lucinda

Beroep: ondernemer, happiness-expert

Woonsituatie: koopwoning samen met man en 16-jarige dochter

Maandsalaris: keert zichzelf zo’n 700 euro uit

Geld maakt (niet) gelukkig

Lucinda is ondernemer en op het moment bezig met het schrijven van een boek: Unlimited Happinness. Ze is dan ook happiness-expert, geeft een dag per maand les op een privé-universiteit en spreekt voor bedrijven als KPN. De inkomsten van haar bedrijf zijn maandelijks zo’n 6000 euro. „Maar er zijn ook maanden dat het compleet stil ligt”, legt ze uit.

Er komt vrij veel binnen in je bedrijf, maar toch keer je, zoals je het zelf zegt, jezelf ‘vrij weinig’ uit. Hoe komt dat?

„Het komt erop neer dat ik genoeg heb. Mijn vaste lasten komen maandelijks onder de 1000 euro uit, omdat wij een voordelige hypotheekrente hebben afgesloten. Daarnaast heb ik heel lieve schoonouders, die dan voorstellen om voor ons de zonnepanelen te betalen, of ons vragen of we al op vakantie zijn geweest dit jaar. Dat is heel lief, het geld dat zij ons schenken. Daarvan betalen we dan bijvoorbeeld dus de zonnepanelen, of een nieuwe vloer.

Ik ben niet iemand die denkt: ‘Ik moet de nieuwste kleding hebben’. Ik denk: ‘Ik heb een kast vol’. Maar ik vind het ook leuk om tweedehands te kopen. Qua stroom betalen we ook weinig, natuurlijk dankzij onze zonnepanelen. Als ik alle vaste lasten bij elkaar optel, kom ik eigenlijk niet boven de 1000 euro per maand.”

Dat klinkt als een fijn gebrek aan geldzorgen. Is dat altijd zo geweest?

„Ik ben in Zuid-Afrika opgegroeid, ik kom uit een gezin van zeven kinderen en ben de jongste. Mijn vader werkte fulltime, mijn moeder zorgde voor het gezin, maar zij werkte ook ‘s nachts. Dan maakte ze trouwjurken. Wij hadden eigenlijk heel weinig, maar met dat ‘heel weinig’ kon mijn moeder wonderen verrichten. De sleutelzin was wel altijd: ‘Je geeft nooit uit wat je niet hebt.’

Ik wist niet eens wat een vakantie was, ik kende dat niet. Maar dat hoefde ook niet, want ik had altijd zoveel maatjes om mee te spelen. Ik was altijd heel dankbaar. Tot mijn 16de had ik maar één paar schoenen, van het schooluniform. Ik heb nooit gedacht ‘wat hebben wij weinig’. Ik dacht altijd ‘het is hier heerlijk, we hebben een groot huis, je kunt van alles doen’. Voor mij speelde geld niet de grootste rol.”

Wij hadden eigenlijk heel weinig, maar met dat ‘heel weinig’ kon mijn moeder wonderen verrichten.

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Ik ben opgevoed met het idee dat je ook voor het kleine respect moet hebben. Eén cent is het begin van je eerste miljoen. Maar geld mag nooit jouw meester worden, was altijd de gedachte. En het is belangrijk om er heel voorzichtig mee om te gaan. Geld mag je leven niet beheersen.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Dat geld zo’n belangrijke rol speelt, vind ik vreselijk. Dat het je status beïnvloedt, dat het de mening van anderen en hoe je overkomt beïnvloedt. Want als je veel geld hebt, dan heb je het gemaakt, dan ben je iemand. Ik heb vrienden die niks hebben en dat zijn mijn beste vrienden.

Mijn visie op geld is meer dat ik het fijn vind om te geven. Als ik geld heb, dan geef ik eigenlijk wel heel veel weg.”

Geld mag nooit jouw meester worden, was altijd de gedachte.

Dat is gul. Is dat altijd al zo geweest?

„Ja, eigenlijk wel. Dat is mijn inborst, dat heeft niks te maken met daarvoor iets terugkrijgen, zeker niet. Maar ik vind het heerlijk om te genieten, maar dan vooral met anderen.

Wij vinden reizen bijvoorbeeld heel belangrijk. Zo zijn we onlangs naar New York, Ibiza, Valencia en Marrakech geweest. Maar uiteten, dat doen wij bijvoorbeeld weer niet. Ik vind de prijs-kwaliteitverhouding in Nederland erg scheef. Thuis kook ik veel lekkerder en ik selecteer mijn eigen wijnen, dus waarom dan uit eten gaan?

Heb jij ooit problemen gehad met geld?

„Ik heb geen schulden, maar in 2008, toen de beurs net was gekelderd, heb ik daar wel veel geld in geïnvesteerd. Dat is mijn grootste fout geweest. Maar aan de andere kant dacht ik, nadat ik zo’n 50.000 euro was verloren: ‘Nou, dat is dan leergeld. Nu gaan we verder’.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Dat hebben wij wel, maar niet overdreven. Het huis heeft een overwaarde van 150.000 euro, dat telt ook mee.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Dat kan ik me niet voorstellen.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Daar ben ik het wel mee eens, maar alles dat ik te veel zou hebben, zou ik weggeven. Daar zou ik veel mensen gelukkig mee kunnen maken.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, absoluut.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het ontbreken van geld maakt zeker minder gelukkig. Dat heb ik ook ervaren in mijn eigen leven: als je te weinig geld hebt, is dat zeer onprettig. Eigenlijk ontneemt dat je heel veel levensvreugde. Je mag blij zijn als je het hebt, maar dan moet je het, waar mogelijk, wel delen.”

