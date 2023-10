Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Avondshow met Arjen Lubach neemt monarchie onder de loep: moet Willem-Alexander vrezen voor zijn baan?

Zou koning Willem-Alexander moeten vrezen voor zijn baan? Op die vraag ging Arjen Lubach met zijn Avondshow gisteren in. Er zijn namelijk steeds minder monarchieën en de combi GroenLinks/PvdA keert zich in het verkiezingsprogramma ook tegen de monarchie. Is er daadwerkelijk een kans dat de Oranjes zonder werk komen te zitten?

„Zijn baan staat een beetje op de tocht, hij wordt steeds minder populair”, zegt Arjen Lubach over de koning. Hij verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat het vertrouwen in de koning was gedaald naar 47 procent in 2022, terwijl dat op 2020 op 76 procent stond. Johan Derksen gaf de monarchie onlangs ook een veeg uit de pan, bij Vandaag Inside. Hij vindt het „belachelijk hoe ze met mensen omgaan“.

De Avondshow met Arjen Lubach over monarchie: minder vorsten?

In de rubriek Onderzoeksredactie is het probleem rond de monarchie in Nederland onderzocht. Het klopt inderdaad dat er steeds minder monarchieën zijn, zeker sinds 1850 is een grote daling te merken. „Daalt nog harder dan het aantal streams van Marco Borsato of het aantal zetels van CDA in de peilingen”, grapt Lubach. Vooral in de landen om ons heen verdwijnen de monarchieën. Op dit moment zijn de overlevende Europese monarchieën die van Nederland, Zweden, Spanje, Groot-Britannië, België, Denemarken, Liechtenstein, Luxemburg en Monaco. In totaal hebben 28 landen wereldwijd een vorst en dus een monarchie.

Volgens De Avondshow met Arjen Lubach en Avondshow-onderzoeker Tex de Wit gaan er een aantal monarchieën zéker niet verdwijnen: die met absolute macht. Die vind je in onder andere Bahrein, Brunei en Qatar. Er is ook nog een categorie van vorsten die hun macht delen met het parlement, bijvoorbeeld de koning van Jordanië, die volgens De Avondshow niet afgezet wordt omdat ie „fucking cool” is.

Dan zijn we beland bij de vorsten met ceremoniële macht, waaronder dus Wimlex. In andere landen is het ook niet goed gesteld, zo is koning Charles van Groot-Britannië bepaald niet populair en scoort koning Filip van België slechter bij het volk dan Willem-Alexander. Maar is er dan niet iets dat onze koning kan doen om wat ‘cooler’ te worden? Dat zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in. In De Avondshow zien we beelden van een slecht acterende Willem-Alexander, beelden van een poging tot een wave in Noorwegen, maar niemand die meedoet, en een ongemakkelijk moment tijdens het nemen van een selfie. Oordeel: weinig kans op het verhogen van de punten bij de bevolking.

Wat gebeurt er als de koning wordt afgezet?

Maar áls de monarchie stopt, wat gebeurt er dan met de koning? Het blijven een bekende gezicht, dus de Oranjes kunnen niet ‘zomaar’ in een rijtjeshuis trekken en zonder beveiliging over straat. En krijgen we dan een president, zoals in de Verenigde Staten? „Je zou misschien verwachten dat alle oude vorsten worden vermoord, zoals Lodewijk de zestiende, de Romanoffs of Mufasa”, grapt De Wit. „Maar het valt allemaal wel mee.”

15 procent van de afgezette koningen werd de afgelopen eeuwen vermoord. Veruit het grootste deel, 56,4 procent, werd verbannen, en dan het vaakst naar Engeland. Toch kan dat volgens De Avondshow ‘best treurig zijn’. Zo vertrok een Griekse koning naar Londen en belandde daar in een „twee onder één kap-vinexpaleis met een wagenpark aan net niet coole auto’s”.

Volgens het programma is dé optie voor ballingschap voor Willem-Alexander Duitsland. „Hij spreekt de taal, hij is al van Duitse bloed, en het is dichtbij.” Daarnaast schijnt het zo te zijn dat ons koningshuis in Duitsland wél heel populair is. Een win-win, zo te zien. Als dit een realistisch scenario is (wat, laten we eerlijk zijn, het hoogstwaarschijnlijk niet is), zou de afzetting van Willem-Alexander plaatsvinden op of rond 10 april 2026. Dat komt omdat als een vorst wordt afgezet, dat gemiddeld na 12,9 jaar gebeurt.

Je kijkt het fragment hier terug:

Je kunt De Avondshow met Arjen Lubach volledig terugkijken via NPO Start.

