Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees van der Spek twijfelt aan bekentenis Joran van der Sloot: ‘Is het logisch?’

Het hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren ging de kogel dan echt door de kerk: Joran van der Sloot bekende dat hij Natalee Holloway in 2005 heeft vermoord. Ook vertelde hij hoe dat gelopen zou zijn. Misdaadjournalist Kees van der Spek ontmaskerde Joran van der Sloot jaren geleden al, samen met Peter R. de Vries, en schoof gisteravond aan bij talkshow Humberto.

Op dit moment zit Van der Sloot nog vast tot 2045, in Peru. Dat is voor de moord op Stephany Flores. Hij bekende in de Holloway-zaak omdat hij dan een plea-deal zou krijgen, strafvermindering in ruil voor een bekentenis.

‘Is verhaal van Joran van der Sloot logisch?’

Van der Sloot verklaarde gisteren dat hij Natalee heeft vermoord omdat zij geen seks met hem wilde. Eerst was zijn verhaal dat ze een epileptische aanval zou hebben gehad, maar nu blijkt de vork toch anders in de steel te zitten, zegt hij. Van der Sloot wilde seks, Holloway alleen zoenen, ze stribbelde tegen, schopte hem en hij ‘ontplofte in razernij’ en vermoordde haar. Kees van der Spek is één van de sceptici als het om deze zaak gaat.

Humberto: „Waarom heb je zoiets van: ‘Ja, Joran van der Sloot… Ik weet het niet’.” „Je moet je goed realiseren, wat is logisch in dit verhaal?”, begint Van der Spek. „Joran doet dit en krijgt daar een deal mee, strafvermindering. Er wordt vaak gezegd dat hij een pathologische leugenaar is, nee, hij is een pathologische schaker.” Daarmee doelt de misdaadjournalist erop dat Van der Sloot, volgens hem, ‘altijd rekent in zijn eigen voordeel’.

Zaak op Aruba verjaard

„Hij kan hiervoor niet meer gepakt worden op Aruba, het is verjaard. Om een deal te sluiten in Amerika, moet je wel met iets komen”, vertelt Van der Spek (waarmee Metro uitgebreid in gesprek ging voor de Het Jaar Van-serie). „Je moet dan niet komen met het verhaal dat ie jaren geleden in de auto vertelde. Daarover heeft hij al gezegd ‘dat was niet waar, dat was een leugen’.”

Van der Spek benadrukt dat Van der Sloot dus echt met iets nieuws moest komen. Wel begrijpt hij dat Beth Holloway, de moeder van Natalee, heel blij is met deze bekentenis. „Zij heeft 18 jaar gestreden en eindelijk is er een nieuw antwoord waar zij meer vrede mee heeft.”

Kees van der Spek bij Humberto: ‘Sterker verhaal’

Toch vraagt de misdaadjournalist zich af of het logisch is dat „een jongen van 17, die met een meisje op het strand belandt, dat in principe gewoon seks wil, ze waren opgewonden, dronken, ze hadden zelfs nog in de rit naar het strand een pornofilm gekeken. Is het logisch dat hij haar vermoordt?” Ook noemt hij dat de steen waarmee Van der Sloot Holloway zou hebben vermoord, nooit gevonden is. „Dat is best een grote steen. Wat John (van den Heuvel, die nu een serie over de zaak op Videoland heeft, red.) ook zegt: ze is niet aangespoeld. Dit is natuurlijk een verklaring waarin Joran de regie heeft.”

In de studio wordt de opname van Van der Sloot getoond, waarin hij jaren geleden in een auto vertelt wat er gebeurd zou zijn. Een epileptische aanval, daar schuift hij het op af. Van der Spek: „Wat je hier ziet is een Joran die niet wéét dat hij gefilmd wordt. Die een geheim deelt met een vriend, nadat hij tegen justitie niets meer zei. Nadat bekend werd dat hij gefilmd was, is Joran als een gek kletsverhalen gaan ophangen. Verkocht aan een mensenhandelaar, verband, begraven, onder een fundament. Allemaal aantoonbare leugens.”

Volgens Van der Spek was dat in de hoop dat dat zou afstralen op het epilepsie-verhaal, dat mensen zouden denken dat dat ook wel een leugen was. „Maar we moeten niet vergeten dat Joran de regie hier niet had”, aldus Van der Spek. „Dit was anderhalf jaar na het feit en hij lucht z’n hart. En nu komt hij met een sterker verhaal, waardoor hij een deal krijgt.”

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

Reacties