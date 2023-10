Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid & Sophie-kijkers prijzen Sonja Barend (83), die zich uitspreekt over Israël: ‘Stop hiermee’

Sonja Barend (83), oftewel de koningin van de talkshow, sprak zich gisteravond bij Khalid & Sophie uit over Israël. Hoewel ze Joodse roots en familie in Israël heeft, is ze kritisch. En kijkers prijzen haar woorden.

We worden iedere dag geconfronteerd met de oorlog in Gaza. Demissionair premier Mark Rutte reisde af richting Israël, om daar met zowel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als met de Palestijnse president Mahmoud Abbas in gesprek te gaan. Eerder sprak acteur Ramsey Nasr zich in Khalid & Sophie kwetsbaar uit over Palestina en daarvan waren kijkers diep onder de indruk.

Oorlog Israël/Hamas besproken bij Khalid en Sophie

Gisteravond werden bij Khalid & Sophie de jonge slachtoffers in Gaza besproken. Tafelgast Jörgen Raymann vertelde dat we niet met de beschuldigende vinger naar elkaar moeten wijzen. „Je wordt gedwongen om partij te kiezen, maar het gaat helemaal niet om partij kiezen. Dit gaat niet meer om politiek, dit gaat niet om macht, dit gaat om kinderen. Dit kan zo niet doorgaan. Laten we ophouden met te kijken wie de schuldige is.”

Sonja Barend spreekt zich uit over oorlog

De 83-jarige Sonja Barend zit ook aan tafel. Ze heeft Joodse roots en verloor haar vader tijdens de Holocaust. Ze vertelt over de Israëlische troepen die aan de grens staan en Gaza niet ingaan zolang het niet is platgebombardeerd. „Daar zijn wij ontzettend bang voor.”

Ze spreekt haar zorgen uit over de bombardementen. „Er wordt gesproken over wie wie mag bestrijden”, waarna ze opnoemt dat Rutte nog veelal Israël steunt. „Maar dit is buiten alle proporties.”

Natalie Rigthon corrigeert

Volgens haar moet er iemand in Israël opstaan en zeggen: „Stop hiermee, hou ermee op. Hoe ver moet Gaza plat? Het zijn allemaal gewone mensen, gewone kinderen. Die weten niet wat ze overkomt.”

Natalie Rigthon, politiek verslaggever van de Volkskrant, onderbreekt haar en benadrukt dat „Hamas ook” in Gaza zit. „Het zijn niet alleen maar gewone mensen”, aldus de journalist.

Kijkers prijzen Sonja Barend

Maar dat rechtvaardigt volgens Barend niet de situatie zoals deze nu is. „Moet je daarvoor heel Gaza bombarderen?”, vraagt Barend. Maar dat is volgens Rigthon niet gebeurd.

Barend heeft familie in Israël. Ze vertelt over alle jonge jongens en meisjes die nu het Israëlische leger in moeten. „Natuurlijk moet je Hamas bestrijden, maar moet dat zo?” Waarna Rigthon uitspreekt dat ze niet gaat vertellen hoe dat moet. „Nou in ieder geval niet zo”, concludeert Barend fel over de huidige situatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dezelfde journalist die Joost Eerdmans laat leeg lopen over ‘alles platbombarderen’ in Gaza, onderbreekt de diep gevoelde hartenkreet van Sonja Barend met ‘ja, maar Hamas’. Wat een armoede. Wat een dedain. pic.twitter.com/EekUE3TRJ4 — Nadia Bouras – نادية بوراس (@NadiaBouras) October 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sonja Barend zegt wat heel veel mensen wereldwijd denken. #Gaza pic.twitter.com/nVY9MCitHJ — robertcbrand.bsky.social 🔻 (@robertcbrand) October 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het dedain van deze ‘objectieve’ journalist in de richting van iemand die spreekt vanuit een veel directere verbinding met Israël. Hoe dan? En verder; thank God voor Sonja Barend. ❤️ https://t.co/WAljB7QaET — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) October 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sonja Barend (83) Nabestaande van holocaust-slachtoffers over de bombardementen op Gaza. … Kippenvel. pic.twitter.com/B2PZEWqlx8 — Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) October 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoor mevrouw Sonja Barend. Wat een sterke boodschap. Met zoveel gezag. 🙏 #KhalidenSophie — Vincent Brouwer 🏍🏀🏑🚘 (@vincentbrouwer) October 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

wat een mooie empathische reactie van Sonja Barend, en wat een hufterige interventie van Nathalie Righton. — joke nijenhuis (@JokeNijenhuis) October 23, 2023

Je kijkt Khalid en Sophie terug via NPO Start.

Reacties