Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Einde serie Volendam met Jan Smit veel besproken: ‘Lekker wespennestje is dat ook’

Het echte wespennest is momenteel enkele tientallen kilometers verderop bij Ajax in Amsterdam te vinden. Maar Volendam kan er ook wat van, bleek gisteravond op televisie.

Wie aan Volendam denkt, zegt ongetwijfeld Jan Smit, Nick & Simon, nog tig artiesten, paling, ‘De Dijk’, klederdracht en… voetbal. Dat laatste stond de afgelopen weken in de spotlights in de tv-serie Volendam, een dorp in de Eredivisie van AVROTROS. Dat leverde gisteravond een ‘spetterend’ en door kijkers op X veel besproken einde op.

Serie Volendam niet zo denderend bekeken

Metro schreef eerder al over Volendam, een dorp in de Eredivisie in de tv-rubriek Blik op de Buis. De conclusie: best geinige docu-soap, zeker als je Volendam goed kent. Maar wat doet het precies op NPO 1? Die vraag bleef overeind als je de matige kijkcijfers zag, al trok de belangstelling door ‘uitgesteld kijken’ nog aardig bij.

Volendam, een dorp in de Eredivisie werd een reality-soap over voetbalclub FC Volendam dat vorig jaar weer eens op het hoogste niveau mocht acteren. De camera’s volgden ook zanger Jan Smit als voorzitter, andere mensen van de club en fans / typische Volendammers.

Hommeles in Volendam

Het venijn zat ‘m in de staart. Het is wat saai om op deze plaats precies uit de doeken te doen wat er bij FC Volendam afgelopen voorjaar allemaal aan de hand was, maar samengevat was het ‘hommeles’ tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen. Kon oud-speler en advocaat Keje Molenaar bijvoorbeeld als vice-voorzitter tot het bestuur toetreden? Het is tegengehouden tot op de dag van vandaag. Er ging ook nog eens een dorpsroddel rond dat Molenaar een affaire met een vrouw zou hebben en dat dát de reden was. De affaire kwam in Volendam, een dorp in de Eredivisie overigens niet aan bod.

‘Een dolk in de rug’

Televisiewaardig werd het gisteravond allemaal wel, toen Jan Smit en zijn bestuursleden een ‘informatieavond’ voor Volendammers over het gebeuren in het plaatselijke dorpshuis hadden belegd. Smit nam sprak eerst prachtige woorden over het dorp („ons eigen achtste wereldwonder”). „Superlatieven komen we tekort als wij spreken over ons Gallië. Wij zijn het dorp waar alles het mooiste is en vanzelfsprekend het beste.”

Daarna draaide Smit over Volendam totaal om: „Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen. Door jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. (…) Ophitsen, rancune en achter iemands rug om mensen beschadigen, door ze – het liefst nog lachend – een dolk in de rug te steken.” Met opgeheven vingertje: „Daar is dit dorp pas écht goed in.”

Jan Smit uit de bocht

Wat volgde waren reacties over en weer. In keiharde taal, maar op een opvallend beschaafde toon uitgesproken allemaal. Jan Smit vond het toch nodig om zijn excuus een keer te maken, omdat hij zelf vond dat hij qua woorden uit de bocht was gevlogen. Na afloop was een kort onderonsje met vader Smit te zien, waarbij de zoon en voorzitter toegaf: „Ze kwamen aan m’n kindje.”

Een eind goed, al goed, kwam er in Volendam, een dorp in de Eredivisie niet. Wel goed nieuws was er toen de voetballers het presteerden om niet te degraderen. En mooi om te zien: Jan Smit die met aanvoerder Carel Eiting en de commercieel directeur naar Zuid-Afrika afreisde om voor SOS Kinderdorpen talloze kinderen blij te maken met een voetbalshirtje. Zo is Volendam dan ook wel weer.

Reacties op Volendam

De reacties op X waren er gisteravond echter niet minder om, bij het aanschouwen van ‘het dorp in rep en roer’. „Wat een wespennestje is dat Volendam toch ook”, klonk het bijvoorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een lekker wespennestje is dat Volendam…. #npo1 — Marc Stronks 🐦 (@MarcStronks) October 23, 2023

„Beste real life soap ooit. Smullen!”, klinkt het ook. Ene Douwe: „Wat een prachtige documentaire over FC Volendam was dit. Mooi inkijkje in een modale club in de Eredivisie.”

Jan Smit komt er soms goed vanaf: „Die Jan Smit is geweldig als voorzitter van Volendam. Clubliefde en stalen ballen”, vindt Paul. Henny noemt de zingende voorzitter „een eindbaas”. Weer een ander vat de serie mooi samen: „Volendam. Palingdorp of slangenkuil? Voorzitter Jan Smit heeft er z’n handen vol aan.”

Volendam werd gisteravond trending op X. Dat had echter niet alleen te maken met de tv-serie. Mocht ‘FC’ komend weekend winnen van Excelsior, dan staat dat andere wespennest Ajax helemaal onderaan de ranglijst van de Eredivisie. Dus klinkt de clubnaam van Jan Smit vaak.

De docu-soap terugkijken? Dat kan via NPO Start.

Reacties