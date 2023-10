Mark Rutte voert ‘stevig gesprek’ met Netanyahu en vraagt minimum aan burgerslachtoffers

Demissionair premier Mark Rutte heeft in een „stevig gesprek” met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aangedrongen op ‘wijsheid’. Wijsheid in de volgende stappen die zijn land neemt tegen Hamas in de Gazastrook.

„Realiseer je de macht die je hebt”, zei Rutte naar eigen zeggen tegen Netanyahu tijdens een bliksembezoek aan Israël.

Hij vindt het belangrijk dat Hamas wordt uitgeschakeld, „maar met een minimum aan burgerslachtoffers”. Ook wil Rutte dat er meer ruimte moet komen voor humanitaire hulp aan de ruim 2 miljoen bewoners van de Gazastrook, die nu aan alles een tekort hebben.

Premier Rutte sprak verder met Netanyahu over de gijzelaars die door Hamas gevangen worden gehouden, onder wie Ofir Engel. Hij kreeg onlangs met spoed de Nederlandse nationaliteit. Ook sprak Rutte met de Israëlische premier over het risico dat het conflict overslaat naar andere landen in de regio.

Rutte gaat vandaag door naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever voor een gesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Net een gesprek gehad met @IsraeliPM Netanyahu. Ik heb hem allereerst gevraagd om te helpen duidelijkheid te krijgen over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in Gaza. Mijn gedachten zijn bij haar nabestaanden.

Terwijl Mark Rutte vandaag met Netanyahu sprak, klonken er ook woorden van de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh. Die beschuldigt westerse landen ervan Israël toestemming te geven om te doden in de oorlog tegen Hamas.

„Wat we uit de mond van de bezettingsleiders horen over de voorbereidingen voor een landinvasie betekent meer misdaden, wreedheden en gedwongen ontheemding”, zei Shtayyeh aan het begin van een regeringsvergadering van de Palestijnse Autoriteit. „We veroordelen de verklaringen die een vrijbrief vormen om te doden en die Israël politieke dekking geven om massamoorden te plegen en Gaza verder te verwoesten.”

Israel is committing war crimes in Gaza. Water and electricity supply are completely cut off. A complete destruction of Palestinian lives, private buildings, public buildings, and infrastructure.

International support for Israel is no more than a license for Israel to commit… pic.twitter.com/gpBRLKZ1SB

— Dr. Mohammad Shtayyeh د. محمد اشتية (@DrShtayyeh) October 13, 2023