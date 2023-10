Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Kan deze sport ook overdekt?’ Meldpunt stelt geluidsoverlast door padel aan de kaak

Een potje voetballen, volleyballen of een andere sport beoefenen is een tijdverdrijf van veel mensen. Zo is in de afgelopen jaren padel ook populair geworden, maar kan die sport niet beter naar binnen verkassen vanwege vermeend geluidsoverlast? Het programma Meldpunt onderzoekt het probleem.

Als paddenstoelen schieten padelbanen uit de grond. Leuk voor de sportbeoefenaars, maar minder leuk voor de omwonenden, stelde Meldpunt gisteravond in de uitzending.

Geluidsoverlast door padel

Padel gaat gepaard met veel lawaai, waardoor de waarde van woningen die grenzen aan padelbanen in waarde dalen. Voor wie de sport niet kent, kan zich het beste een kruising tussen squash en tennis voorstellen.

Meldpunt gaat langs bij omwonenden van een padelbaan in Bleiswijk. Een buurtbewoner woont er al sinds de jaren ’90, toen de tennisbaan er al stond. „Wij zijn wel gewend aan een tennisbaan. Er zit ongeveer 5 meter aan bladeren tussen de baan en mijn achtertuin. Maar dat houdt het geluid van padel haast niet tegen”, verklaart Joop Olieman, die sinds 2022 last heeft van het padel-geluid. Een andere omwonende, Barry Jongbloed, wist toen nog niet wat de sport was. „We kwamen er toen achter wat voor herrie het maakt.”

🔍 Geluidsoverlast door padel Twee jaar geleden maakte Meldpunt ook een uitzending over de geluidsoverlast door padel. Sindsdien blijven klachten over padelbanen bij het Omroep MAX-programma binnenkomen. Sinds januari van dit jaar zijn er richtlijnen voor de aanleg van padelbanen, maar die blijken tekort te schieten. In tientallen gemeenten is padel een bron van overlast, stelt Meldpunt. In Bleiswijk zijn omwonenden het zo zat, dat zij bij de tennisvereniging een schadeclaim van 700.000 euro indienen, ter compensatie van de waardevermindering van hun huizen.

Meldpunt haalt probleem aan

Vanaf het eerste moment hebben Olieman en Jongbloed bezwaar gemaakt. Olieman legt uit waar het harde geluid vandaan komt: „Ze gebruiken een massief batje, in plaats van een tennisracket. De bal is ook harder.” Een andere omwonende beschrijft het geluid als „vuurwerkknallen”. „De vogels vliegen van schrik bij ons tegen het raam aan door de klappen.”

Door de schadeclaim van de buurt in Bleiswijk hopen ze dat de vereniging voor overdekte padelbanen gaat zorgen. Geluidsoverlast-expert Erik Roelofsen verklaart in Meldpunt dat de wetgeving niet aan elkaar gekoppeld zit, waardoor er geen rekening gehouden hoeft te worden met bijvoorbeeld milieu.

Indoor vs. outdoorbanen

Padelspeler Robin Sietsma speelt dagelijks padel, maar dan vooral op een indoorbaan. „De voordelen hiervan zijn dat je altijd onder gelijke omstandigheden speelt, en het geluid blijft in de hal.” Buiten padel spelen is wel goedkoper, stelt Sietsma. „En er is zoveel vraag naar de sport dat je niet alleen maar indoor padel kunt aanbieden.”

Zo zouden, volgens experts in Meldpunt, nieuwe banen als indoorbanen aangelegd moeten worden en bij bestaande buitenbanen moet „de gemeente verantwoordelijkheid nemen om met de ondernemer van de baan in overleg te gaan voor indoorbanen”. „Het is duurder, maar het verdienmodel is beter.”

Meldpunt terugkijken? Dat kan via NPO Start.

