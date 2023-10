Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Correspondent Sander van Hoorn keert terug vanuit Israël, vertelt over uitzichtloosheid bij Khalid & Sophie

Sander van Hoorn, journalist en correspondent bij de NOS, heeft verslag gedaan van de oorlog tussen Israël en Hamas maar is nu terug op Nederlandse bodem. Bij Khalid & Sophie vertelt hij over hoe uitzichtloos het conflict is.

Van Hoorn deed gisteravond een boekje open bij Khalid & Sophie over werken in het oorlogsgebied. Waar de oorlog op vele plekken in Nederland voor spanning zorgt, riep minister van Sociale Zaken Karien van Gennip gisteren op om gesprekken over de situatie te regelen vanuit werkgevers.

Oorlog tussen Israël en Hamas

„Nu worden de zwaarste bombardementen uitgevoerd op Gaza”, vertelt presentator Sophie Hilbrand. Van Hoorn beaamt dat. „Ook ligt het telefoonverkeer plat. Ze kunnen niet meer met de buitenwereld communiceren, maar ook niet meer met elkaar binnen de Gazastrook.”

Het eerste wat Van Hoorn zei bij binnenkomst voor de uitzending, deelt Hilbrand, is dat het „nooit meer goed komt”. „Wat me na drie weken daar wel weer bekropen is, en dat was ook een van de redenen waarom ik daar destijds ben weggegaan, is dat het alleen maar erger wordt.”

Correspondent Sander van Hoorn

Van Hoorn was tussen 2006 en 2011 de vaste correspondent voor de NOS in Israël. „De problemen herhalen zich. Het is heel moeilijk om niet cynisch te worden. Ik zag het ook bij de collega’s waarmee ik op pad was. Zij waren voor het eerst voor hun werk in Israël en na drie weken hadden zij ook al zoiets van: ‘dit komt nooit meer goed’.”

Van Hoorn vertelt bij Khalid & Sophie over het probleem van werken in het gebied. Hij vertelt over zijn volgende, Nasrah Habiballah, die er nu als correspondent werkt. „Zij werkt daar 24 uur per dag, je ontkomt er nooit aan.”

‘Je ontkomt er niet aan’

Hij deelt een verhaal van toen hij naar het ziekenhuis moest. „Ik liep rond met een halve longontsteking en ben naar een dokter gegaan. We raakten aan de praat. Hij was een Palestijn in het zuiden van Tel Aviv, met familie in Gaza. Je ontkomt er niet aan, het is overal”, benadrukt Van Hoorn.

Op de dag van de eerste aanvallen van Hamas werd de ernst al duidelijk, aldus Van Hoorn. „De beelden van de gijzelingen door Hamas vond ik moeilijk te geloven omdat de ‘terugkerende grap’ in Gaza is dat Israël beter weet wat daar speelt dan zijzelf. Dus hoe heeft Israël dit niet geweten? Ik ben, toen ik werd gevraagd, gelijk vertrokken.”



Sander van Hoorn is net terug uit Israël, waar hij verslag deed van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij vertelt aan tafel over de uitzichtloosheid in het conflict. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/66D1FKAGSy — Khalid & Sophie (@khalidensophie) October 27, 2023

Khalid & Sophie

Hilbrand vraagt zich af hoe het voor Van Hoorn was om geen verslag te kunnen doen vanuit Gaza. „Herkenbaar”, zegt hij gelijk. „Toen ik aankwam in 2006 was dat ook al zo. Gelukkig kennen we mensen in Gaza die we kunnen bellen. Door de oorlog in Oekraïne zijn we bij de NOS heel goed geworden in het verifiëren van beelden, dus daarmee kun je ook een beeld schetsen.”

Was Van Hoorn naar Gaza gegaan als dat kon? „Die vraag heb ik mezelf elke dag gesteld. Maar ik weet het niet. Elke journalistieke vezel in je lijf schreeuwt van: ‘Ja, daar moet je zijn’, maar het is wel de meest onveilige plek op de wereld op dit moment. Ik weet niet of ik wel wilde, ik weet niet of het van de NOS had gemogen en ik weet niet of de verzekeringspremies te betalen waren, iets heel ordinairs.”

Worsteling

Hilbrand haalt het optreden van Ramsey Nasr aan, die indruk maakte met de oproep om de Palestijnen in Gaza een gezicht te geven. Van Hoorn is het daar mee eens. „Maar ook de afslachting van Israëli’s aan de rand van Gaza was afschuwelijk. Je moet beide verhalen vertellen.”

Maar het totale plaatje qua verslaggeving ontstaat pas in Hilversum, vertelt Van Hoorn. „Daar heb ik mee geworsteld. Ik kon niet vertellen over Gaza, want ik was daar niet. Bij het terugkijken van het journaal vind ik dat ze er een goed totaalbeeld van hebben gemaakt. Met alle beperkingen van dien ben ik best trots”, aldus Van Hoorn.

Khalid & Sophie terugkijken kan via NPO Start.

