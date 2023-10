Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarisch: Johan Vlemmix in Lang Leve De Liefde: ‘Run… Kiki, run!’

Je kunt van Johan Vlemmix zeggen wat je wilt, maar hij weet toch altijd maar weer de spotlights te vinden. Gisteravond dook hij zomaar op als kandidaat in Lang Leve De Liefde. Voor Johan Vlemmix is het zoeken naar een lover een serieuze zaak, al twijfelen sommige kijkers daar best wel aan.

Hilarisch natuurlijk, zo’n Johan Vlemmix in datingprogramma Lang Leve de Liefde. Kijkers waren nog maar amper bekomen van een uitzending met Annemarie en Frankie en hun karaokeset.

Johan Vlemmix: van alles wat

Hysterisch man ook, die Johan Vlemmix. Mocht je hem ‘even’ hebben gemist: de Brabander deed ooit honderd keer mee aan Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Later werd hij zelfs starter en jurylid van het programma. Hij is zo’n beetje de grootste koningshuisfan van Nederland en deed met de Partij van de Toekomst drie keer zonder succes mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Namens De Feestpartij wilde hij later nog de minister van Feest worden. Te pas en te onpas brengt hij niet al te beste (carnavals)singles uit. Zijn huidige baan is een opmerkelijke, zo bleek gisteravond in Lang Leve De Liefde maar weer.

🥇 Records Johan Vlemmix was wél succesvol met twee wereldrecordpogingen. Zes jaar geleden verbrak Vlemmix het wereldrecord van ‘de langste tijd in een attractie’. Hij presteerde dat in een reuzenrad op de pier van Scheveningen. In oktober 2020 verbrak hij het wereldrecord applaudiseren. In de studio van Radio538 klapte Vlemmix vier uur achter elkaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat doet een man als Johan Vlemmix in de Villa van Lang Leve De Liefde? Ben je zo wanhopig op zoek naar de liefde dat je je opgeeft als deelnemer of 'zelf'promotie? Hoop dat hij vindt wat hij zoekt en dat de communicatie coach zicht houdt op de situatie. #LangLeveDeLiefde #LLDL pic.twitter.com/sspSV9kgdX — Ferdinand (@ferdinandkoop) October 19, 2023

Geen succes, dus Lang Leve De Liefde

64 jaar is Johan Vlemmix nu. Hij zoekt nog altijd de ware en is in Lange Leve De Liefde gekoppeld aan Kiki. „Ik denk dat het nog niet gelukt is in de liefde omdat ik gewoon veel te druk ben”, geeft Vlemmix voor hij haar ontmoet eerlijk voor de camera toe. Hij zoekt „niet iemand van mijn leeftijd”. „Ik ben veel te snel met alles, mensen van mijn leeftijd kunnen me überhaupt niet bijhouden. En de aandacht die ik vaak krijg, daar moet je tegen kunnen. Met mij is in principe alles mogelijk, als je maar het gevoel hebt dat je geen jeuk van iemand krijgt.”

Kiki herkent de bekende Nederlander niet, als Johan Vlemmix haar de hand schudt. „Hoe schrijf je je naam eigenlijk?”, vraagt Kiki. „Johan, gewoon J, O, H, A, N.” Kiki weer: „Oh sorry, ik verstond Job.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan Vlemmix, de kernrampenman

Kiki vertelt Johan Vlemmix dat zij een gecertificeerd vertrouwenspersoon is, net als schrijver, spreker, acteur en podcastmaker. Vlemmix zegt op zijn beurt iets over politiek en muziek („ongeveer tweehonderd cd’s gemaakt”). En: „Ik leer mensen zich te beveiligen tegen kernrampen en andere rampen die er allemaal kunnen gebeuren. Ik heb ook een nucleair museum.”

Hilarisch en ongemakkelijk tegelijk wordt de Lang Leve De Liefde-situatie als Kiki een boodschappenlijstje wil opstellen. Johan Vlemmix vindt werkelijk álles goed. Of het maakt hem geen donder uit. Kiki: „Is er iets waar je trek in hebt?” Johan: „Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit.” Kiki: „Is er iets dat je graag lust?” Johan: „Ik lust eigenlijk alles.” Mosselen koken? Prima, vindt Johan. Wel of geen salade? „Het maakt me echt niet uit.” Roomboter of margarine? „Als het maar smeert.” Wit brood of bruin brood? Johan Vlemmix: „Brood is brood.”

Match Johan Vlemmix en Kiki?

Of er een match is tussen Johan Vlemmix en Kiki, zal vanavond ongetwijfeld in Lang Leve De Liefde blijken. Totaal uit het niets kwam Kik aan het einde van ‘hun’ eerste uitzending nog met een vraag: „Ik zit de hele tijd te denk en ik hoop dat ik niks verkeerds zeg… maar ben jij Johan Vlemmix?”

Na de bekentenis: „Ik ken je als artiest, maar dat zegt natuurlijk nog niets over de man Johan.” Op X heeft iemand een duidelijk advies: „Run… Kiki, run!”

Hier lees je nog enkele reacties over Johan Vlemmix in Lang Leve De Liefde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan kan dus niet kiezen, maakt allemaal niet uit 🙈🙈🤣🤣 #LangLeveDeLiefde #johanvlemmix en uiteindelijk herkent ze hem — Alex (@RefAlex) October 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Drievoudig Nobelprijs winnaar… 4x times man of the year, 12 keer op de cover van de vogue, 3 miljard volgers op Instagram … maar zij kent Johan Vlemmix niet… #langlevedeliefde #Lldl pic.twitter.com/9eUTS3tRMX — Jon (@jonvandenb) October 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou zijn er een hoop echt niet BN'ers hier langsgekomen, maar als je Johan Vlemmix niet kent. Dat is toch wel een absolute A-ster.

Een Feest Ster. #LLDL #LangLeveDeLiefde — niec (@nniieecc) October 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ah, Johan vlemmix komt zijn bn-er-schap ff opvijzelen… bang dat hij te weinig op tv komt…#langlevedeliefde #Lldl pic.twitter.com/iwqHmBcBX9 — Jon (@jonvandenb) October 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je aan Johan vlemmix wordt gekoppeld dan hebben ze echt een hekel aan je #lldl #langlevedeliefde — MoNiQuE (@MoNiQuE27031966) October 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oneeeeeeee denk je alles al gehad te hebben komt Johan Vlemmix het huis in #Lldl #LangLeveDeLiefde https://t.co/5t2cLXb49t — Helga en 🐾Angel 🐾 (@helgawijngaards) October 18, 2023

Lang Leve De Liefde terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Reacties