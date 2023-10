Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HBO Max dropt nu al nieuwe docu over Joran van der Sloot

Joran van der Sloot heeft na jaren bekend dat hij Natalee Holloway heeft vermoord. Het nieuws is nog niet geland of HBO Max en Discovery+ komen al met de true crime-documentaire A Faking It Special.

Huh, maar het is tegenwoordig toch gewoon Max? Neen, Nederland is het enige land waar het nog gewoon HBO Max is. Dat hebben we te danken aan de omroep van Jan Slagter. Maar dit geheel terzijde.

Joran van der Sloot: A Faking It Special

De nieuwe documentaire van HBO Max en Discovery+ heet Joran van der Sloot: A Faking It Special. Het laat zich natuurlijk vrij gemakkelijk raden waar de docu over gaat, maar hoe je zoiets vormgeeft is een tweede.

Welnu, de documentaire, geproduceerd door Pieter van Eekelen en Harry van den Heuvel, neemt je mee terug naar het begin. Vanaf daar word je meegezogen in de mediastorm én psyche rond een van de meest beruchte Nederlanders van deze eeuw.

Korte en bondige terugblik op HBO Max

De oorspong van de moord op Natalee Holloway, de verborgen opnames met Patrick van der Eem, rode wijn in het gezicht van Peter R. de Vries; het passeert uiteraard allemaal de revue. Maar het zijn vooral psychologen en andere experts die trachten te verklaren hoe iemand zo in leugens en een waanwereld terecht kan komen als Joran van der Sloot. En hoe was het in godsnaam mogelijk dat zijn al dan niet pathologische leugen zo lang niet barstte?

Er zijn nog geen recensies, feit is dat het een kort en bondige terugblik is met een aantal interessante inzichten. Oordeel vooral zelf. Joran van der Sloot: A Faking It Special is nu te streamen op HBO Max en Discovery+.

