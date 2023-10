Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Restaurant Van De Toekomst: sushi binnenkort met plantaardige ‘vis’ en haverrijst?

Sushi is een van de populairste gerechten van het moment. Inmiddels zijn er bijna duizend sushirestaurants in ons land. Maar echt duurzaam is het gerecht niet. Welke alternatieven zijn er voor sushi-liefhebbers die ook een beetje aan het milieu willen denken? Daar ging het programma Restaurant Van De Toekomst naar op zoek.

Na een lange dag kan het een verademing zijn om een box goede sushi te laten bezorgen. Dat die maaltijdboxen zijn niet altijd even hygiënisch zijn volgens onderzoek, zette Metro eerder al uiteen. Maar ondanks haar populariteit is sushi ook niet een erg duurzaam gerecht.

Overbevissing

Zo is al langer bekend dat de meeste visvangst nogal nadelige effecten heeft op natuur en milieu, door vervuiling en overbevissing.

Maar wat minder bekend is, is dat rijst een behoorlijke ecologische voetafdruk heeft, stelt Restaurant Van De Toekomst. „Er is heel veel water voor nodig”, stelt het programma. „Er is maar liefst 3500 tot 5000 liter water nodig om één kilo rijst te telen.” Bovendien komt bij de meeste teelt van rijst methaan vrij, één van de belangrijkste broeikasgassen die bijdragen aan het broeikasgaseffect.

Sushirijst met minder klimaatimpact

Met gerenommeerde chefkoks gaan de twee presentatoren de strijd aan voor de best mogelijke sushi. In het restaurant van de toekomst schotelen ze hun gasten twee duurzame opties voor: sushi met haverrijst, met één vijfde van klimaatimpact van gewone rijst en 3D-geprinte garnalen.

En dat viel in de smaak bij de jury van culinair journalist Mara Grimm en de Japanse wereldkok Kuniyoshi Ohtawara. Goede sushi bestaat uit de perfecte balans tussen rijst, vis, textuur, zurigheid en zoetigheid, zegt Ohtawara. „Harmonie is belangrijk.”

Vervanger van sushi vinden is moeilijk

Een vervanger voor milieubelastende producten is dan ook moeilijk. Maar volgens hen komt het gerecht met de haverrijst het meest in de buurt. Het publiek dacht daar anders over. Die vond dat de 3D-geprinte garnaal wel mogen blijven. Maar of die ook binnenkort op grote schaal in restaurants te vinden zijn, blijft nog even de vraag.

Je kunt Restaurant Van De Toekomst terugkijken via NPO Start.

