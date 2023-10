Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bang dat je sappige spraakberichten uitlekken? WhatsApp komt met view once-optie

Soms deel je op WhatsApp een spraakmemo die absoluut niet voor derden is bedoeld. Of het nou gaat om een complete psycho-analyse van een date, het bashen van een collega of onbeschaamd roddelen. Niet goed, gebeurt wel. De situatie wordt alleen akeliger als je spraakbericht buiten het WhatsApp-gesprek belandt. Om dat te voorkomen, komt WhatsApp met nieuwe mogelijkheden.

Twee jaar geleden kwam WhatsApp al met de view once-optie die ervoor zorgt dat foto’s die alleen voor de ontvanger bedoeld zijn, alleen bij de ontvanger blijven. Zo wordt bijvoorbeeld de kans kleiner dat een spicy fotootje zomaar op straat komt te liggen, ook wel exposen genoemd.

Pointer maakte twee jaar geleden al bekend dat duizenden naaktbeelden rondgaan in zogenoemde expose-chats. Honderden mensen werden destijds maandelijks slachtoffer van de verspreiding van naaktbeelden, zo stelde het onderzoeksplatform.

Spraakbericht van Vindicatlid

Maar niet alleen beeldmateriaal kan uitlekken, ook spraakberichtjes kunnen met een beetje pech op internet belanden. Zo lekte in 2020 nog een spraakbericht uit van een Vindicatlid tijdens een feestje in een partybus. Nederland was toen in lockdown.

WhatsApp komt nu ook met de view once-toepassing voor spraakberichtjes, volgens de website WaBetaInfo.

Spraakbericht kan niet worden doorgestuurd

Nadat de ontvanger het berichtje heeft afgeluisterd, wordt de memo verwijderd. Ook kan het berichtje niet worden bewaard, doorgestuurd of worden geëxporteerd. Natuurlijk zijn er altijd andere manieren waarop spraakberichtjes toch in de verkeerde handen terecht komen.

Het versturen van een view once-spraakbericht, gaat op dezelfde manier zoals je een view once-foto verzendt. Naast het zojuist opgenomen spraakbericht, verschijnt een icoontje met het cijfer 1. Klik je daarop, dan zou het bericht maar eenmaal afgespeeld kunnen worden en ben jij er weer iets zekerder van dat het niet op internet terecht komt.

Volgens de website wordt deze toepassing de komende tijd uitgerold voor de nieuwste versies van Android en iOs.

Vorige Volgende

Reacties