Ik Vertrek-koppel dwingt respect bij kijkers af nadat ze tegenslag na tegenslag moeten verwerken

Het Ik Vertrek-stel Ray en Hinke vertrok naar Tsjechië om daar hun grote droom te verwezelijken: een B&B voor motorrijders. Maar eenmaal daar belandden ze in een nachtmerrie en hangt het leven van Ray meermaals aan een zijden draadje.

Kijkers van Ik Vertrek weten meestal wat ze kunnen verwachten. Een stel dat aan een avontuur begint dat zijn weerga niet kent, met alle gevolgen van dien. Ver overschreden budgetten, taalbarrières, eindeloos vertraagde vergunningen. Leedvermaak voor de kijker.

Veel mensen moeten gisteravond ook op die manier klaar gezeten hebben voor de Ik Vertrek-aflevering van Ray en Hinke, maar hun verhaal kreeg een heel andere wending en maakte diepe indruk op de kijker.

Noodlot in Ik Vertrek

Terwijl ze volop in de verbouwing van de oude boerderij in Tsjechië zitten, slaat het noodlot toe. Tijdens het klussen krijgt Ray kramp op zijn borst en in zijn benen. Als de pijn aan blijft houden, belt Hinke het noodnummer en wordt hij naar het ziekenhuis gebracht.

Daar blijkt uit een ct-scan dat de spier die om de aorta zit, is gescheurd. „Toen ik naar hem toe mocht, hadden ze hem al in slaap gebracht. Dus hebben elkaar ook niks meer kunnen zeggen”, vertelt Hinke in tranen. „We zijn al zo lang samen. Sinds de middelbare school. We kennen elkaar door en door.”

Maanden in het ziekenhuis

Een operatie van 9,5 uur redt Ray’s leven, maar daarna ligt hij maanden achtereen in Tsjechische ziekenhuizen, waar hij met grote terugvallen te maken krijgt. „Ik dacht echt: dit kun je niet meer overleven. Zo bizar om dat mee te maken. Ik ben zo vaak daar weggegaan met de gedachte: hoe kan dit ooit nog goed komen?”

Spijt dat ze geëmigreerd zijn, heeft het Ik Vertrek-stel niet. Na een half jaar in ziekenhuis te hebben gelegen en 25 kilo te zijn afgevallen, mag Ray dan eindelijk naar huis. Als het leven en de verbouwing weer langzaamaan opgepakt worden, krijgt het stel opnieuw een enorme klap te verduren.

Nieuwe tegenslag

Ray blijkt tot overmaat van ramp ook nog eens chronische leukemie te hebben. „We zijn het erover eens dat het allemaal zwaar kut is.”

Toch blijven de twee doorknokken. „Het feit dat alles uiteindelijk wel weer goed komt, houdt je op de been. Alles komt op zijn pootjes terecht. Ik ben nu al zo ver gekomen. Ik heb altijd geroepen: ik ga weer lopen. Dat moet gewoon lukken. Al is het met krukken. Ik zal uit die rolstoel komen.”

Meeleven in Ik Vertrek

Wat niemand verwacht, lukt ze. De B&B gaat open. In de Ik Vertrek-aflevering verschuift de aandacht steeds meer van meeleven met de emigratie naar meeleven met het herstel van Ray. En dat raakt de kijkers diep. Online regent het steunbetuigingen.



Ontroering 😢en kippenvel op het eind, dat heb ik nog nooit echt gehad bij #ikvertrek veel sterkte en succes gewenst Ray en Hinke!! — Esthe RR (@REsthe38647) September 21, 2023



Ik dacht dit wordt weer een lachen om kansloze #ikvertrek deelnemers. Maar heb deze aflevering met open mond gekeken. Alle respect voor deze mensen, en dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan. Wat kan het leven soms hard zijn. — sjakie van o (@o_sjakie98410) September 22, 2023



Wat een aardig en positief stel zijn Hilke en Ray. Hoop voor hun dat het goed blijft gaan.🙏🙏😇#IkVertrek — BEP SNEP (@BepvandenAkker) September 22, 2023



Alleen maar respect voor jullie ! — Helma Schlijper (@schlijper_helma) September 22, 2023



Wat heb ik een respect en bewondering voor Ray en Hinke. Toppers zijn het!! — emj (@Elma1961) September 21, 2023

