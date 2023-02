Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HLF8-uitzending verstoord door ‘oude bekende’ van Kaag: ‘Kinderlijke megafoon’

Presentatrice Hélène Hendriks kon er bij de uitzending van HLF8 gisteren naar eigen zeggen ‘niet omheen’: een man met een megafoon verstoorde de uitzending. Nu blijkt die man een ‘oude bekende’ te zijn, die eerder voor de deur van D66-leider Sigrid Kaag stond met een fakkel. Max van den B., zoals de man heet, is buiten de studio opgepakt door de politie.

Max van den B. is tevens een bekende coronademonstrant, die al eerder werd opgepakt. Toen hij dus voor de deur van Kaag verscheen met een fakkel, maar ook daarvoor al, toen hij aan de deur van voormalig coronaminister Hugo de Jonge verscheen. Het incident met de fakkel was te volgen via een livestream en dat was bij de gebeurtenis van gisteravond ook zo.

De politie bevestigt dat een 30-jarige man bij de studio is aangehouden die daar voor overlast zorgde. Hij is aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Na het krijgen van een proces-verbaal is hij vrijgelaten.

‘Fakkelman’ Max van den B. opgepakt bij HLF8-studio

Op de livestream, die Van den B. zelf postte, is te zien dat hij lawaai maakt met een megafoon terwijl de gasten binnen aan tafel zitten. Op een gegeven moment komt de politie eraan om hem te arresteren.

Aan het begin van de uitzending van de talkshow besteedde presentatrice Hélène Hendriks aandacht aan de man met de megafoon, die ook in de studio te horen was. „Jullie horen hier een geluid, ja ik kan er niet omheen. Er staat iemand met een kinderlijke megafoon hier bij het raam. Maar maak je daar niet druk om, dat komt vanzelf goed.”

Van den B. is onlangs in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel voor het bedreigen van D66-leider Sigrid Kaag met een brandende fakkel. De man was op 5 januari 2022 naar haar huis gegaan en schreeuwde complotleuzen, wat gefilmd werd door een medeverdachte. Het hof in Den Haag legde Van den B. ook een gebieds- en contactverbod op. Van den B. had zijn celstraf al in voorarrest uitgezeten.

Je kunt de aflevering van HLF8 terugkijken via KIJK.