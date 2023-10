Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reageer je amper op berichten, tenzij je zelf iets nodig hebt? Wellicht ben je een ‘appertunist’

Iemand die uren, soms dagen, niet op jouw berichten reageert? En pas als hij of zij iets van je nodig heeft, wél antwoordt? Het kan zijn dat je te maken hebt met een ‘appertunist’.

Je vraagt of die vriendin mee uiteten wil, maar je krijgt dagenlang geen antwoord. Dan reageert ze ineens dat ze niet kan, maar of ze toevallig wel iets van je mag lenen. Of die ene vriend die nooit te bereiken is, totdat hijzelf een keertje een avondje op stap wil en wél van zich laat horen. Ken je overigens de toxic datingtrend ‘ghostlighting’ al?

Heb je te maken met een ‘appertunist’?

Huffpost geeft er de naam ‘apperturnist’ aan. Iemand die opportunistisch te werk gaat als het om berichten gaat. Hij of zij reageert alleen op jouw berichten als ze iets van je nodig hebben.

Het kan soms best storend zijn als iemand je dagen laat hangen, terwijl je interesse toont, wilt afspreken of een vraag hebt. Als iemand vaak pas contact zoekt bij eigenbelang, kun je je daarnaast gebruikt voelen.

Berichten negeren

Niet iedereen is een enthousiaste ‘apper’. Maar contact via social media en andere vormen van berichtsystemen zoals bijvoorbeeld WhatsApp of Imessage, behoren nu eenmaal óók tot de huidige communicatievormen.

Het kan ook zo zijn dat iemand simpelweg een ‘slechte apper’ is en zonder bedoelingen je soms negeert. Mocht hij of zij in levende lijve een attent en warm persoon zijn, dan zitten er waarschijnlijk geen slechte bedoelingen achter.

Andere redenen voor weinig contact

Volgens therapeut Nicole Saunders hoeft het niet zo te zijn dat iemand je opzettelijk negeert. „Veel mensen worden overspoeld met e-mails, DM’s, individuele sms’jes en groeps-berichten. Het is heel goed mogelijk dat iemand alle elektronische berichten vermijdt vanwege de overweldiging. Maar als ze iets nodig hebben, worden ze gedwongen er weer in te springen.”

Overigens kunnen mensen die kampen met mentale worstelingen, angsten of simpelweg veel op hun bord hebben, het soms eveneens niet opbrengen om op berichten te reageren. Daarom vindt Saunders dat je een ‘appertunist’ het voordeel van de twijfel mag geven. „Trek niet te snel conclusies. Bel iemand op en vraag hoe het met hem of haar gaat.”

