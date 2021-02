Johan Vlemmix in z’n eentje op kieslijst De Feestpartij: ‘Sorry met grote S’

Johan Vlemmix weet heel goed hoe hij in z’n eentje een feestje bouwt. Maar dat hij nu als enige kandidaat op de lijst van zijn politieke partij De Feestpartij staat, was nou net niet helemaal de bedoeling.

„Het gaat goed! Maar het is door een misverstand ook wel een beetje uit de hand gelopen vandaag…” Met zijn kenmerkende stem waar het optimisme van af druipt en het Brabantse accent nooit ver weg is, vertelt Johan Vlemmix over zijn bizarre dag.

Hij had gedacht dat zijn politieke partij De Feestpartij afgekeurd zou worden en hij het inschrijfgeld terug zou krijgen. En hij was alleen, met een volledig lege kandidatenlijst, naar de kiesraad gegaan, waar zijn politieke feestje zou stoppen. Dacht hij.

De Feestpartij

Maar het liep anders, met als resultaat dat de partij nu is goedgekeurd, en dat alleen Johan op de lijst prijkt. „De enige die nu feestviert, ben ik zelf.” Hij lacht erom, maar hij kan er ook wel om janken. „Ik vind het gewoon lullig met een grote L voor de kandidaten die wel hun best deden en keihard hebben gewerkt en er nog wel zin in hadden, maar nu niét op de lijst staan. Tegen hen zeg ik sorry met een grote S.”

Overigens is hij wel realistisch, vervolgt hij. „Ik ga er toch niet vanuit dat ik meer dan één zetel ga halen.”

Afhakers



Er waren ook „de afhakers”, legt de carnavalszanger met een tijdelijke niche in coronaliedjes, uit. „Ik had uiteindelijk 50 kandidaten op de lijst staan. Ik heb het hele land doorgereden om met iedereen te praten en ze waren allemaal enthousiast.” Toch bleek een groot aantal „niet het feestgehalte” in zich te hebben. „Laat ik het zo maar even subtiel zeggen.” Veel kandidaten trokken zich terug, naar zijn idee omdat ze zijn campagne niet begrepen. Geen mensen dus waarmee je de oorlog wint, vult hij aan. „Van die mensen die meteen depressief zijn als iemand ze op straat zegt dat De Feestpartij stom is.”

Iets wat hij intussen wel gewend is, want of je houdt van Johan Vlemmix, of niet, een middenweg is er niet. „Daar moet je gewoon een beetje tegen kunnen.”

Lege lijst

Omdat het niet goed voelde mee te doen met een halve lijst, besloot hij een lege lijst in te leveren, waarna de afkeuring dus zou volgen. Dacht hij. Maar dat gebeurde dus niet. Het klinkt allemaal als een raar verhaal, beaamt de Brabander. „Maar het is echt waar en geen grap en nu gaan we dus vól gas. Of nou ja… Ik dus. Maar ik hoop wel dat de anderen me nog willen helpen. Ik heb vanavond een vergadering en dan ga ik alles uitleggen. Sommigen hebben me alleen al geblokkeerd.”

Spijt van dit alles heeft hij niet. „Ik kan geen spijt hebben, het heeft nooit zin” en op z’n Vlemmix wil hij er toch echt wat van proberen te maken. Z’n glas blijft als altijd weer meer dan vol. „Alleen ik sta op de lijst, een unicum volgens mij, nooit eerder gebeurd in Nederland!”

Campagne

Hij verheugt zich op het campagne voeren. Zo heeft hij 22.000 portemonnees besteld die kan hij dus kan gaan uitdelen. Met een knipoog naar zijn belangrijkste programmapunt: 10.000 euro voor iedereen, „om iedereen weer een beetje vrolijk te maken”. En voor wie De Feestpartij, die in elk geval wel een heel vrolijke website heeft, is? „Niet voor VVD’ers die toch al weten waar ze op gaan stemmen, wel voor mensen die iets anders willen en van een feestje houden. Daar gokken wij op. Of nou ja, ík tenminste.”



