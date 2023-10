Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floortje Dessing in Khalid & Sophie: ‘Nederland is en blijft mijn grote liefde’

Floortje Dessing reist onophoudelijk naar de verste uiteinden van de aarde. Toch blijft Nederland haar grote liefde, zei ze in Khalid & Sophie gisteravond, nu het nieuwe seizoen van Floortje Naar Het Einde Van De Wereld weer begonnen is.

Goed nieuws voor avontuurlijke bankhangers: Floortje Naar Het Einde Van De Wereld is weer begonnen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen reist Floortje Dessing naar Zimbabwe, waar een voormalig leeuwenonderzoeker Brent met zijn vrouw Laurie en zoon Oliver woont.

Sprong wagen

Aan de rand van een nationaal park woont het gezin in een zelfgemaakt huis van aarde en leidt het een leven zoals de lokale gemeenschap dat doet. „Kies je eigen weg in het leven”, zegt Brent. „Daar geloven we heilig in. Als je de sprong durft te wagen, ga er dan honderd procent voor.”

Die lokale levensstijl heeft invloed op alle facetten van het leven. Zo loopt zoon Oliver elke dag met zijn schoolvriendjes een uur naar en van school en spreekt hij vloeiend de lokale taal. Een taal die vrijwel niet door witte mensen gesproken wordt. De aflevering en het leven van het gezin maakt diepe indruk op de kijkers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vijf kilometer naar school lopen. Langs leeuwen. Ollie doet het.

Nee dan hier. Voor 2 km gaan ze al met de auto… Als het regent. Ook met de auto.#Zimbabwe #Floortjenaarheteindevandewereld — ON/OFFICE werker 🐦💻 ❤💜 (@JeannevanH) October 26, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ken toch weinig betere storytellers dan Floortje Dessing.

Voor haar programma “… naar het einde van de wereld” maakt ze weer wonderlijke portretten.

Ze kan zó goed vertellen en ons meenemen in haar verhaal.

Ik gun iedere scholier een docente zoals zij. Hulde#KhalidenSophie — Sydney (@SydneyWurth) October 26, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#floortjenaarheteindevandewereld Eén prachtige aflevering weer!! — Ina Staphorst (@Ina00021113) October 26, 2023

Uitzoomen bij Khalid & Sophie

Voor Dessing hebben vrijwel alle gasten in haar programma een zelfde vermogen: het vermogen om uit te zoomen, legt ze uit in Khalid & Sophie. „Brent zegt: ‘Bekijk het toch eens gewoon van een andere kant. Waarom sluiten we ons op achter grote elektronische hekken? Omdat we heel veel spullen hebben die we willen beschermen. Er klopt heel veel niet als je uitzoomt.’ Heel veel mensen die ik ontmoet voor Floortje Naar Het Einde Van De Wereld doen dat. Zij kijken naar een situatie die wij normaal zijn gaan vinden en zeggen: ‘Dat is eigenlijk best gek’. Dat vind ik zo mateloos fascinerend aan die mensen.”

Wil Dessing zelf eigenlijk ook zo’n leven leiden?, vraagt Sophie haar. Daarover is Dessing helder. „Nederland is en blijft mijn grote liefde. Het is gewoon een heerlijk land. We hebben er heel veel op aan te merken en er is heel veel niet goed. Maar er is ook heel veel wel goed.” Toch hoeven die twee elkaar niet te bijten, zegt ze. „Ik heb wel een enorme honger en grote voorliefde voor alles wat echt diep avontuur met zich meebrengt. En dat vind je wel op dit soort einde wereldplekken.”

Je kijkt Khalid & Sophie terug via NPO Start.

